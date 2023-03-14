MAGAZİN
14 Mart 2023 - 14:35

Çılgın Dondurmacı sosyal medyayı darmaduman etti! Esmer müşterisinin seksi dansı yürek hoplattı: İzleyenler gözlerini alamadı

Sosyal medyada Çılgın Dondurmacı olarak tanınan Mehmet Dinç'in paylaşımları şaşırtmaya devam ediyor. Peki paylaşımında dans ettiği esmer kadın kim? Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
14 Mart 2023 - 14:35
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Çılgın Dondurmacı sosyal medyayı darmaduman etti! Esmer müşterisinin seksi dansı yürek hoplattı: İzleyenler gözlerini alamadı


Sosyal medyada içeriklerine devam eden çılgın dondurmacının kadın müşterisiyle ettiği dansı sosyal medyada paylaşması gündeme bomba gibi oturdu. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇILGIN DONDURMACININ MÜŞTERİSİYLE DANSI

Çılgın Dondurmacı olarak tanınan Mehmet Dinç kadın bir müşterisiyle yaptığı dans videosunu TikTok platformunda paylaştı. Müşterisinin güzelliği izleyen herkesi büyüledi. Çılgın Dondurmacı tarafından yapılan ve milyonlarca insana ulaşan videosuna binlerce yorum yapıldı. Mehmet Dinç tarafından yapılan paylaşımlar bir kesim tarafından beğenip desteklenirken bir kesim tarafından epey eleştiriliyor. 



Çılgın Dondurmacı Müşterisiyle Dans Videosu

Çılgın Dondurmacı olarak tanınan Mehmet Dinç'in Tiktok platformuna 18.6, Instagram hesabında 1.1, Youtube kanalında ise 3 milyondan fazla takipçisi var. Çılgın Dondurmacı işletmesi Antalya Lara da bulunuyor. Antalya şehir merkezine 12 km mesafede olduğu ve Akkapark AVM önünde işlerine devam ettiği de biliniyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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