Çılgın dondurmacı yine rahat durmadı! Çamaşır girmeyen müşterisiyle yürek hoplatan dans! Göğüs uçlarını kapatmadan...

ÇILGIN DONDURMACI YİNE YAPTI YAPACAĞINI!







BU DANS ÇOK KONUŞULUR!







Antalya’da dondurma satarken TikTok sayesinde ve yaptığı değişik dans figürleri ile ünlenen Çılgın dondurmacı yine yaptı yapacağını. Müşterileri ile müzik eşliğinde dans eden Çılgın dondurmacının dünyanın dört bir yakasından hayranları var. Çılgın dondurmacı ile dans etmek için sınırları aşan hayranları dondurma tezgâhının önünde onunla dans edebilmek için resmen sıraya giriyor.TikTok fenomeni olan Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç bu kez de iç çamaşırsız bir müşterisi ile dans etti. Dans gösterisi ise milyonlarca izlendi. Bazı kişilerin severek takip ettiği ama bazılarının da kötü yorumlar yaptığı çılgın dondurmacı çektiği videolarla büyük ilgi görüyor.