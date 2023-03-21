MAGAZİN
21 Mart 2023 - 15:25

Çılgın Dondurmacı yine rahat durmadı! Leopar desenli etek giyen müşterisiyle... Etraftakiler hop oturup hop kalktı!

Yaptığı kıvrak dansları ile izlenme rekorları kıran ünlü Tikktok fenomeni müşteriyle yaptığı yeni dans olay yarattı. Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
21 Mart 2023 - 15:25
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Çılgın Dondurmacı yine rahat durmadı! Leopar desenli etek giyen müşterisiyle... Etraftakiler hop oturup hop kalktı!
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Çılgın Dondurmacı olarak bilinen o Tiktok fenomeni yaptığı içerikleriyle gündemde yerini almaya devam ediyor. O tiktok fenomeni kimdir? Merak edilen bütün detaylar haberimizde.

ÇILGIN DONDURMACI'NIN MÜŞTERİYLE OLAY DANSI!

Çılgın Dondurmacı olarak bilinen tiktok fenomeni yaptığı içerikler ile gündemde yerini aldı. Adı Mehmet Dinç olan fenomen, kadın müşterileri ile yaptığı danslarla olay yarattı. Bir çok yorum ve izlenme rekorları ile gündemde yerini aldı.Çılgın Dondurmacı



Sosyal medya hesabı üzerinden kadın müşterileri ile dondurma standında dans ettiği videoyu yayınladı. Kıvrak dans eden kadın müşterisiyle videosuna yorum yağdı.

Antalya ilinde dondurma dükkanı olan Çılgın Dondurmacı, Kalbimsin, Bulamam Senden Başka, Ahlaa Habibti şarkılarıyla müşterileri eşliğinde kıvrak danslar sergilemektedir. Tiktok ve diğer sosyal ağlardan dans videolarını yayınladı. Videoya büyük ilgi gösterildi.

Mehmet Dinç, yırtmaçlı eteği ile dikkat çeken kadın müşterisiyle çektiği videosu rekor kırdı.

Ülkemizde ve ülke dışında tanınan Mehmet Dinç'in Tiktok hesabında takipçi sayısı 18.6, İnstagram hesabında ise 1.1 milyon takipçi, Youtube hesabında 3 milyon takipçisi vardır.

EDİTÖR
Aynur Güllü
Aynur Güllü
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