Çılgın Sayısal Loto kime çıktı? 180 milyonluk büyük ikramiye nereye, hangi ile çıktı?

BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ RAKAMLARA ÇIKTI?





ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?







Çılgın Sayısal Loto için nefesler tutuldu. 16 Kasım 2022 tarihinde yapılan Sayısal Loto çekilişi ile birlikte 180.245.096,70 TL'lik dev ikramiyenin sahibi belli oldu. 16 Kasım'da yapılan çekiliş ile birlikte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kim olduğu merak ediliyor. İşte Çılgın Sayısal Loto hakkında merak edilen tüm detaylar…Çılgın Sayısal Loto kapsamında yapılan çekiliş ile 180.245.096,70 TL'lik dev ikramiyeyi kazanan kişi belli oldu. Büyük ikramiyenin çıktığı rakamlar 37-38-63-66-78-85 Joker-73 SüperStar-67 olarak açıklandı. Yapılan çekiliş Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Bununla birlikte hurriyet.com.tr adresinden de canlı yayınla kazanan numaralar açıklandı.Çılgın Sayısal Loto, 1 ile 90 arasında yer alan sayılardan 6 tanesini seçerek kolon oluşturmanız gereken bir oyun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kolonlar içerisinden en az 2 en fazla 6 sayıyı tutturan kişiler ikramiyenin sahibi olabilmektedir. Çılgın Sayısal Loto oynamak isteyen kişiler www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulaması üzerinden oynayabilirler. Bunun yanı sıra Piyango satış bayileri üzerinden Sayısal Loto kupon oynamak da mümkündür. Her çekiliş için küre içerisinde 90 adet numara bulunmaktadır. Bu numaralardan 6 tanesi çekilirken 1 tanede Joker numara çekilir. Joker için çekilen 6 sayıdan sonra 1 adet ek sayı çekilmektedir. Çekilen bu sayı kenara koyularak bir sonraki çekilişe dahil edilmez.Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen sayıya göre değişiklik göstermektedir. Birinci kategori olan "6 bilen", kapsamında 6 adet sayıyı doğru tahmin eden kişiler büyük ikramiyenin sahibi olur. İkinci kategori olan "5+1 bilen", kapsamında 5 adet sayıyı doğru tahmin eden kişilerin Joker rakamın da doğru kabul edilmesi ile 6 rakamlı kombinasyonun yer aldığı çekiliştir. Üçüncü kategori olan "5 bilen", kapsamında 5 adet sayıyı doğru tahmin eden kişilerin Joker rakamın doğru olmadığı kombinasyonu içerir. Dördüncü kategori olan "4 bilen", kapsamında 4 adet sayıyı doğru tahmin edildiği kombinasyon olarak görülür. Beşinci kategori olan "3 bilen", kapsamında 3 adet sayıyı doğru tahmin edildiği kombinasyon olarak görülür. Altıncı kategori olan "2 bilen", kapsamında 2 adet sayıyı doğru tahmin edildiği kombinasyon olarak görülür. Bununla birlikte kuponu isteyen kişiler kendi doldurabilirken daha önce oynanan hazır biletleri de satın alabilmektedir. "Sen Seç" ile birlikte rastgele seçimler yapılabilmektedir. Sayısal Loto her hafta Pazartesi Çarşamba ve Cumartesi günleri oynanır. Çekilişler Milli Piyango'nun resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Oynanan her kolon için 3 TL ödeme yapılır. 18 yaşını tamamlayan herkes Çılgın Sayısal Loto oynaya bilmektedir.