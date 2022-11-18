YAŞAM
18 Kasım 2022 - 12:29

Çılgın Sayısal Loto kime çıktı? 180 milyonluk büyük ikramiye nereye, hangi ile çıktı?

16 Kasım 2022 tarihinde oynanan Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. 180 milyon TL olarak belirlenen tutarın sahibi çekilişte belli oldu. Sayısal Loto'nun kime çıktı en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. İşte Çılgın Sayısal Loto hakkında merak edilen tüm detaylar…

YAŞAM
18 Kasım 2022 - 12:29
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Çılgın Sayısal Loto kime çıktı? 180 milyonluk büyük ikramiye nereye, hangi ile çıktı?


Çılgın Sayısal Loto için nefesler tutuldu. 16 Kasım 2022 tarihinde yapılan Sayısal Loto çekilişi ile birlikte 180.245.096,70 TL'lik dev ikramiyenin sahibi belli oldu. 16 Kasım'da yapılan çekiliş ile birlikte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kim olduğu merak ediliyor. İşte Çılgın Sayısal Loto hakkında merak edilen tüm detaylar…

BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ RAKAMLARA ÇIKTI?

Çılgın Sayısal Loto kapsamında yapılan çekiliş ile 180.245.096,70 TL'lik dev ikramiyeyi kazanan kişi belli oldu. Büyük ikramiyenin çıktığı rakamlar 37-38-63-66-78-85 Joker-73 SüperStar-67 olarak açıklandı. Yapılan çekiliş Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Bununla birlikte hurriyet.com.tr adresinden de canlı yayınla kazanan numaralar açıklandı.

Çılgın Sayısal Loto Nasıl Oynanır

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?



Çılgın Sayısal Loto, 1 ile 90 arasında yer alan sayılardan 6 tanesini seçerek kolon oluşturmanız gereken bir oyun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kolonlar içerisinden en az 2 en fazla 6 sayıyı tutturan kişiler ikramiyenin sahibi olabilmektedir.

Çılgın Sayısal Loto oynamak isteyen kişiler www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulaması üzerinden oynayabilirler. Bunun yanı sıra Piyango satış bayileri üzerinden Sayısal Loto kupon oynamak da mümkündür.

 Her çekiliş için küre içerisinde 90 adet numara bulunmaktadır. Bu numaralardan 6 tanesi çekilirken 1 tanede Joker numara çekilir. Joker için çekilen 6 sayıdan sonra 1 adet ek sayı çekilmektedir. Çekilen bu sayı kenara koyularak bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Sayısal Loto Hangi Rakamlara Çıktı

Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen sayıya göre değişiklik göstermektedir. Birinci kategori olan "6 bilen", kapsamında 6 adet sayıyı doğru tahmin eden kişiler büyük ikramiyenin sahibi olur.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kapsamında 5 adet sayıyı doğru tahmin eden kişilerin Joker rakamın da doğru kabul edilmesi ile 6 rakamlı kombinasyonun yer aldığı çekiliştir.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kapsamında 5 adet sayıyı doğru tahmin eden kişilerin Joker rakamın doğru olmadığı kombinasyonu içerir.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kapsamında 4 adet sayıyı doğru tahmin edildiği kombinasyon olarak görülür.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kapsamında 3 adet sayıyı doğru tahmin edildiği kombinasyon olarak görülür.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kapsamında 2 adet sayıyı doğru tahmin edildiği kombinasyon olarak görülür.

Bununla birlikte kuponu isteyen kişiler kendi doldurabilirken daha önce oynanan hazır biletleri de satın alabilmektedir. "Sen Seç" ile birlikte rastgele seçimler yapılabilmektedir.

Sayısal Loto her hafta Pazartesi Çarşamba ve Cumartesi günleri oynanır. Çekilişler Milli Piyango'nun resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Oynanan her kolon için 3 TL ödeme yapılır. 18 yaşını tamamlayan herkes Çılgın Sayısal Loto oynaya bilmektedir.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
İlginizi Çekebilir
Mimarlar yükselecek sulara karşı su üzerinde bir yaşam hazırlığında
Mimarlar yükselecek sulara karşı su üzerinde bir yaşam hazırlığında
Yurt dışı telefon kayıt harç ücreti ne kadar? Yurt dışı telefon açtırma nasıl yapılır, ne kadar para yatırmak gerekiyor?
Yurt dışı telefon kayıt harç ücreti ne kadar? Yurt dışı telefon açtırma nasıl yapılır, ne kadar para yatırmak gerekiyor?
Doğalgaz faturasını düşüreyim derken daha da yükseltmeyin! Bu hatalardan mutlaka kaçının: Faturanız katlanır
Doğalgaz faturasını düşüreyim derken daha da yükseltmeyin! Bu hatalardan mutlaka kaçının: Faturanız katlanır
Öğretmene ne hediye alınır? 24 Kasım Öğretmenler günü kadın ve erkek öğretmen için hediye fikirleri
Öğretmene ne hediye alınır? 24 Kasım Öğretmenler günü kadın ve erkek öğretmen için hediye fikirleri
Evde bakım parası nasıl alınır, şartları neler? Engelli yakını maaşı ne kadar, nereye başvurulur? Evde bakım engelli maaş sorgulama
Evde bakım parası nasıl alınır, şartları neler? Engelli yakını maaşı ne kadar, nereye başvurulur? Evde bakım engelli maaş sorgulama
İstanbul deprem riski yüksek olan ilçeler ve depremden en az etkilenecek ilçeler
İstanbul deprem riski yüksek olan ilçeler ve depremden en az etkilenecek ilçeler
Son Haberler
Arka Sokaklar dizisi final mi yapıyor?
Arka Sokaklar dizisi final mi yapıyor?
O banka duyuru yaptı: Telefonundan giriş yapandan 1 yıl tek kuruş almayacak! Sınırlı sayıda kişi için
O banka duyuru yaptı: Telefonundan giriş yapandan 1 yıl tek kuruş...
Mimarlar yükselecek sulara karşı su üzerinde bir yaşam hazırlığında
Mimarlar yükselecek sulara karşı su üzerinde bir yaşam hazırlığında
Kadınları dövdüler ve ateş açtılar
Kadınları dövdüler ve ateş açtılar
Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’un başı Müge Anlı’yla belada!
Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’un başı Müge Anlı’yla belada!...
Dünya Kupası H Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022
Dünya Kupası H Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu...
Ten Hag beni prove etti!
Ten Hag beni prove etti!
Kimlik numarasının sonu 2, 4, 6, 8 olanlar: Bakanlık 1.150 TL'yi hesabınıza yatırdı PTT'den Bakın
Kimlik numarasının sonu 2, 4, 6, 8 olanlar: Bakanlık 1.150 TL'yi hesabınıza...
Google o beklenen özelliği devreye aldı
Google o beklenen özelliği devreye aldı
Tarkan - Son Durak şarkısı ne zaman çıkacak? Tarkan - Son Durak sözleri
Tarkan - Son Durak şarkısı ne zaman çıkacak? Tarkan - Son Durak sözleri
Perşembe sabahı soluğu A101'de alın kalmaz! Çay, un, peynir fiyatları yarıya inecek!
Perşembe sabahı soluğu A101'de alın kalmaz! Çay, un, peynir fiyatları...
Acun Ilıcalı’dan Şok Karar! O isim Survivor 2023 kadrosunda!
Acun Ilıcalı’dan Şok Karar! O isim Survivor 2023 kadrosunda!
Galatasaray Villarreal maçı ne zaman? Galatasaray Rayo Vallecano maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maç takvimi
Galatasaray Villarreal maçı ne zaman? Galatasaray Rayo Vallecano maçı...
Fenerbahçe Villarreal maçı ne zaman? Fenerbahçe Rayo Vallecano maçı ne zaman? Fenerbahçe hazırlık maç takvimi
Fenerbahçe Villarreal maçı ne zaman? Fenerbahçe Rayo Vallecano maçı...
Tarihin en pahalı dünya kupası
Tarihin en pahalı dünya kupası