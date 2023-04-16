Kadın Sağlık
16 Nisan 2023 - 11:30

Cilt bakımı yaparken yüzünüze sürdüğünüz o şeyde tuvaletten daha fazla bakteri var! Gerçeği öğrenince mideniz bulanacak!

Cilt bakımı yaparken sürdüğümüz ürünlerin birçok kişinin kurtarıcısı haline geliyor. Sivilce ya da siyah nokta sorunlarıyla karşı karşıya kalanların yaptığı o hata uzman isim tarafından duyuruldu. Herkesin yüzüne sürdüğü o ürün adeta bakteri yuvası çıktı.

Kadın Sağlık
16 Nisan 2023 - 11:30
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Cilt bakımı yaparken yüzünüze sürdüğünüz o şeyde tuvaletten daha fazla bakteri var! Gerçeği öğrenince mideniz bulanacak!
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Cilt sağlığı ve güzelliği kadın erkek demeden herkes için önemli olurken sivilce ve siyah noktaların önüne geçilmek için doğru cilt bakımının nasıl yapılması gerektiği araştırılıyor. Her cilt tipine uygun krem, tonik ve diğer cilt bakım ürünlerine rastlamak mümkünken uzmanlar farklı bir konu üzerinden uyarılarda bulundu. Makyaj yaparken ışıltı katılması için rutin bakımların yanı sıra yüzü sürelen o malzemeler ise adeta tuvaletten beter çıktı. Makyaj yaparken kullanılan ürünler hiçte masum çıkmadı.

Makyaj fırçalarının temizliği



Cilt bakı rutinlerinin cildin daha güzel görünmesinde rolü büyük olurken bakım aşamalarının yanı sıra makyaj hatalarının sıklıkla yapıldığı görülüyor. Makyaj temizliğinin cilt üzerinde etkileri kadar makyaj malzemelerinin de etkisinin olduğu söyleniyor. Makyaj fırçalarının altını çizerken düzenli olarak temizlenmeyen fırçalarda ve makyaj süngerlerin de klozet kapağında olduğu kadar bakteri olduğuna işaret edildi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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