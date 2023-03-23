Cimbom Alfredo Morelos’u kadrosuna katmak istiyor







Cimbom golcü oyuncuyu çok istiyor







Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da şampiyonluk yarışı son sürat devam ederken, yönetim bir yandan da önümüzdeki sezon için yapılacak olan transferleri erkenden bitirerek, daha hazır bir takım oluşturmayı hedefliyor.Florya Metin Oktay Tesisleri’nde liglere verilen Milli arada Teknik Direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenilen Galatasaray yönetiminin yapılması planlanan hamleler konusunda fikir alışverişi yaptığı öğrenildi.Önümüzdeki sezonda Bafetimbi Gomis ile yollarını ayırmayı planlayan sarı kırmızılılar takımda rekabeti arttıracak bir forvet arayışına geçerken, sürpriz bir isim gündeme geldi.İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers’ta forma giyen Alfredo Morelos ile ilgilendiği öğrenilen sarı kırmızılıların oyuncunun sezon sonunda kulübüyle olan sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle şimdiden menajeriyle dirsek temasına geçtiği iddia edildi. 26 yaşındaki Kolombiyalı golcü bu sezon Rangers formasıyla tüm kulvarlarda 38 karşılaşmada forma giyme şansı yakalarken, bu müsabakalarda 10 gol ve 7 asistlik bir katkı yapması dikkatleri çekti.