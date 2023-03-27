Cimbom Boey’in yerine Michal Skoras’ı getirebilir













Cimbom transferde planını yaptı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da sezon başından bu yana harika bir performans sergileyen Sacha Boey, Avrupa’dan birçok kulübün radarına takılmayı başarmıştı.Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Boey için sarı kırmızılılar 15 Milyon Euro civarı bir bonservis ücreti beklentisinde bulunurken, oyuncusunun takımdan ayrılma ihtimaline karşılık da planlarını yapıyor.Polonya Ligi ekiplerinden Lech Poznan’da forma giyen 23 yaşındaki futbolcu Michal Skoras’i gündemine alan sarı kırmızılı ekip Boey’in ayrılığıyla birlikte yaşanan boşluğu bu şekilde doldurabilir. Bu sezon kulübünde tüm kulvarlarda toplam 42 karşılaşmada süre alan Michal Skoras, bu müsabakalarda 13 gol ve 5 asistlik bir katkı yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.