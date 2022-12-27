SPOR
27 Aralık 2022 - 10:37

Cimbom golcü için kesenin ağzını açtı. Edin Dzeko için Galatasaray resmi teklif yapacak

Galatasaray'da tüm gözler ara transfer dönemine çevrilmiş durumdayken yönetim büyük bir ses getirecek hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Edin Dzeko'yu renklerine katmak isteyen sarı kırmızılılarda bu transfer için kesenin ağzı açıldı.

SPOR
27 Aralık 2022 - 10:37
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Cimbom golcü için kesenin ağzını açtı. Edin Dzeko için Galatasaray resmi teklif yapacak


Spor Toto Süper Lig'de yaklaşan ara transfer dönemi öncesinde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı ekipte sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan kadroya katılan ve geldiği günden bu yana performansıyla büyük bir hayal kırıklığı yaratan Haris Seferovic ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken yerine gelecek isim tüm dünyada büyük ses getirecek.

Seferovic takımdan ayrılacak

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un yönetime verdiği rapor doğrultusunda Seferovic'in kiralık olan sözleşmesi sezonun ortasında erkenden bitirilecek. Yerine nasıl bir isim geleceği merakla bekleniyordu.



edin dzeko inter gs transfer iddiası

Cimbom Dzeko için çok uğraşıyor!

Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur'un yakından ilgilendiği transfer operasyonunda sarı kırmızlıların Bosna Hersekli golcü oyuncu Edin Dzeko'ya imza attırmak isteniyor. İtalyan ekibi Inter'de forma giyen 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile görüşmelere başlayan Galatasaray'ın ilk görüşmelerinin olumlu yönde ilerlediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Sezon sonunda Inter ile sözleşmesi sona erecek olan Edin Dzeko'yu Ocak ayındaki ara transfer döneminde uygun bir bonservis ücretiyle kadrosuna katmayı hedefleyen sarı kırmızılı ekipte pazarlıkların devam ettiği öğrenildi..

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
Son Haberler
İtalyan devi Lazio'dan sürpriz transfer hamlesi. Caner Erkin ile görüşecekler
İtalyan devi Lazio'dan sürpriz transfer hamlesi. Caner Erkin ile görüşecekler
Mathias Ross:
Mathias Ross: "Türkiye'de futbol her şeydir"
Fenerbahçeli Enner Valencia için sürpriz talip. İtalyan ekibi Fiorentina resmi teklifte bulunacak
Fenerbahçeli Enner Valencia için sürpriz talip. İtalyan ekibi Fiorentina...
Enes Ünal'a talip var! Atletico Madrid Milli yıldızı transfer etmek istiyor
Enes Ünal'a talip var! Atletico Madrid Milli yıldızı transfer etmek...
Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta sona erdi. İşte haftanın sonuçları
Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta sona erdi. İşte haftanın sonuçları
Eczacıbaşı'nın yıldızı Tijana Boskovic'e övgüler yağmaya devam ediyor
Eczacıbaşı'nın yıldızı Tijana Boskovic'e övgüler yağmaya devam...
Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta sona erdi. İşte haftanın sonuçları
Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta sona erdi. İşte haftanın sonuçları
Galatasaray'da İstanbulspor maçında sakatlanan Kazımcan Karataş'ın sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
Galatasaray'da İstanbulspor maçında sakatlanan Kazımcan Karataş'ın...
Inter Milan'da yolları kesişen iki ayrı karakterdi onlar; Zlatan ve Jose. Ibrahimovic, eski hocasını unutmadı
Inter Milan'da yolları kesişen iki ayrı karakterdi onlar; Zlatan ve...
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes ile karşı karşıya geliyor. İşte dev maç öncesinde öne çıkanlar
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes ile karşı karşıya geliyor. İşte dev...
Teniste 2022 yılının en çok kazanan kadın tenisçileri listesi açıklandı. Zirvedeki isim Naomi Osaka
Teniste 2022 yılının en çok kazanan kadın tenisçileri listesi açıklandı....
NBA'de 'Noel Günü', basketbolseverleri her zaman olduğu gibi tatmin etti. Jokic, Doncic, LeBron, Giannis ve daha birçok yıldız dün gece parkedeydi
NBA'de 'Noel Günü', basketbolseverleri her zaman olduğu gibi tatmin...
Adriano:
Adriano: "Bugün bile ben bir Interliyim"
Dünya Kupası'nın ardından Premier Lig, kaldığı yerden yeniden başlıyor. İşte haftanın merakla beklenen karşılaşmaları
Dünya Kupası'nın ardından Premier Lig, kaldığı yerden yeniden başlıyor....
Dünya Kupası finalinin hakemi Szymon Marciniak iddialara yanıt verdi
Dünya Kupası finalinin hakemi Szymon Marciniak iddialara yanıt verdi