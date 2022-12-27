Cimbom golcü için kesenin ağzını açtı. Edin Dzeko için Galatasaray resmi teklif yapacak







Seferovic takımdan ayrılacak







Cimbom Dzeko için çok uğraşıyor!

Spor Toto Süper Lig'de yaklaşan ara transfer dönemi öncesinde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı ekipte sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan kadroya katılan ve geldiği günden bu yana performansıyla büyük bir hayal kırıklığı yaratan Haris Seferovic ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken yerine gelecek isim tüm dünyada büyük ses getirecek.Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un yönetime verdiği rapor doğrultusunda Seferovic'in kiralık olan sözleşmesi sezonun ortasında erkenden bitirilecek. Yerine nasıl bir isim geleceği merakla bekleniyordu.Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur'un yakından ilgilendiği transfer operasyonunda sarı kırmızlıların Bosna Hersekli golcü oyuncu Edin Dzeko'ya imza attırmak isteniyor. İtalyan ekibi Inter'de forma giyen 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile görüşmelere başlayan Galatasaray'ın ilk görüşmelerinin olumlu yönde ilerlediği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Sezon sonunda Inter ile sözleşmesi sona erecek olan Edin Dzeko'yu Ocak ayındaki ara transfer döneminde uygun bir bonservis ücretiyle kadrosuna katmayı hedefleyen sarı kırmızılı ekipte pazarlıkların devam ettiği öğrenildi..