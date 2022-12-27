Spor Toto Süper Lig'de yaklaşan ara transfer dönemi öncesinde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı ekipte sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan kadroya katılan ve geldiği günden bu yana performansıyla büyük bir hayal kırıklığı yaratan Haris Seferovic ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken yerine gelecek isim tüm dünyada büyük ses getirecek.
SPOR
27 Aralık 2022 - 10:37
Cimbom golcü için kesenin ağzını açtı. Edin Dzeko için Galatasaray resmi teklif yapacak
Galatasaray'da tüm gözler ara transfer dönemine çevrilmiş durumdayken yönetim büyük bir ses getirecek hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Edin Dzeko'yu renklerine katmak isteyen sarı kırmızılılarda bu transfer için kesenin ağzı açıldı.
SPOR
27 Aralık 2022 - 10:37
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