Cimbom gurbetçi golcüyü kadroya katmak istiyor! Deniz Undav transferi için yönetim harekete geçti







Okan Hoca o ismi çok istiyor!







Spor Toto Süper Lig'de bu sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla birlikte toparlanmıştı.Bu sezon başında transfer edilen Haris Seferovic'ten ve Bafetimbi Gomis'den bir türlü istediği katkıyı alamayan Teknik Direktör Okan Buruk, Ocak ayındaki ara transfer döneminde bu iki isimden birini takımdan göndermek istiyor.Teknik Direktör Okan Buruk ve Erden Timur bu hafta içerisinde ara transferde takıma yapılacak olan takviyeler hakkında görüşürken, sürpriz bir ismin kadroya katılmasını istedi.İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen 26 yaşındaki golcü Deniz Undav'ı teknik ekibiyle birlikte bir süredir takip eden Okan Buruk, takımında istediği kadar forma şansı bulamayan yıldız ismi kadrosunda görmek istediğini söyledi. Galatasaray yönetimi Deniz Undav'ın transferi için görüşmelere hızlıca başlarken golcü oyuncuyu Ocak ayında kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.