Cimbom Icardi’yi transfer edemezse Morata’ya yönelecek

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray’da bir yandan da gelecek sezonun hesapları yapılıyor.
Fransız devi Paris Saint Germain’den bu sezon sonuna kadar kiralanan Mauro Icardi ile yola devam etmek isteyen Galatasaray’ın tüm maddi imkanlarını zorlayacağı iddia edilirken bir yandan da anlaşma sağlanamaması durumuna karşı olarak diğer imkanlar üzerinde duruluyor.
İspanyol ekibi Atletico Madrid’de forma giyen ve sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Alvaro Morata ismini gündemine aldığı öğrenilen sarı kırmızılıların bu transfer için dirsek temasında olduğu iddia edildi.