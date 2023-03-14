Cimbom Icardi’yi transfer edemezse Morata’ya yönelecek













Icardi olmazsa yerine yeni bir çilek

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray’da bir yandan da gelecek sezonun hesapları yapılıyor.Fransız devi Paris Saint Germain’den bu sezon sonuna kadar kiralanan Mauro Icardi ile yola devam etmek isteyen Galatasaray’ın tüm maddi imkanlarını zorlayacağı iddia edilirken bir yandan da anlaşma sağlanamaması durumuna karşı olarak diğer imkanlar üzerinde duruluyor.İspanyol ekibi Atletico Madrid’de forma giyen ve sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Alvaro Morata ismini gündemine aldığı öğrenilen sarı kırmızılıların bu transfer için dirsek temasında olduğu iddia edildi.30 yaşındaki golcü bu sezon Atletico Madrid ile tüm kulvarlarda toplamda 34 karşılaşmada forma giyme şansı bulurken, 12 gol ve 2 asistlik bir katkıyla oynamasına rağmen beklentilerin altında kalması nedeniyle sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Galatasaray yetkililerinin Icardi’nin transferi için Paris Saint Germain ile anlaşma sağlayamaması halinde Atletico Madridli yetkililer ile görüşmelerini hızlandıracağı ve sözleşmesinin bitimine kısa bir süre kalan, takımdan ayrılması istenen oyuncuyu uygun bir bonservis ücretiyle kadrosuna katabileceği iddia edildi.