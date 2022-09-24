Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, küresel sorunlara ilişkin açıklamalarda bulunurken, net bir şekilde Tayvan'ın Çin'e ait olduğunu izah etti. Küresel meselelerin dayanışma içinde ve barışla çözülebileceğini söyleyen Yi, Çin'in içişlerine karışılmasına itiraz ettiğini bilgisini verdi. Yi yaptığı konuşmada, "Eski zamanlardan beri Tayvan, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğü her an devam etti. Anakara ve Tayvan'ın tek bir Çin'e ait olduğu gerçeği ise asla değişmedi. 70 yıl önce yayınlanan Kahire Bildirgesi'nde, Japonya'nın Çin'den aldığı Tayvan dahil tüm toprakların ve güçlü adaların Çin'e geri verileceği açıkça belirtilmişti" dedi.
DÜNYA
24 Eylül 2022 - 21:30
Çin: 'Çin'in içişlerine müdahale edecek herhangi bir plan, güçlü bir tepki ile karşılaşacaktır'
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, Tayvan'ın Çin'e ait olduğunu öne sürerek, "Çin'in içişlerine müdahale edecek herhangi bir plan, güçlü bir tepki ile karşılaşacaktır" dedi.
DÜNYA
24 Eylül 2022 - 21:30
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