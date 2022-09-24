Çin: 'Çin'in içişlerine müdahale edecek herhangi bir plan, güçlü bir tepki ile karşılaşacaktır'







Konuşmasından önemli satır başları







Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, küresel sorunlara ilişkin açıklamalarda bulunurken, net bir şekilde Tayvan'ın Çin'e ait olduğunu izah etti. Küresel meselelerin dayanışma içinde ve barışla çözülebileceğini söyleyen Yi, Çin'in içişlerine karışılmasına itiraz ettiğini bilgisini verdi. Yi yaptığı konuşmada, "Eski zamanlardan beri Tayvan, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğü her an devam etti. Anakara ve Tayvan'ın tek bir Çin'e ait olduğu gerçeği ise asla değişmedi. 70 yıl önce yayınlanan Kahire Bildirgesi'nde, Japonya'nın Çin'den aldığı Tayvan dahil tüm toprakların ve güçlü adaların Çin'e geri verileceği açıkça belirtilmişti" dedi."Farklılıkları barışçıl yollarla ele almalıyız""Kalkınmayı uluslararası gündeme taşımalıyız""Açık dünya ekonomisi için çalışmalıyız""Dayanışma güçlendirilmeli""Küresel barışı destekliyoruz"