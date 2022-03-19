Çin'de 1 sene üzerine ilk Covid-19 vaka ölümü gerçekleşti













Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından bugün yapılan açıklamada, ülke genelinde 2 bin 228 yeni korona virüs vakası tespit edildiği bildirilirken vakaların bin 674'ünün salgındaki son dalganın merkezi olan Jilin eyaletinde tespit edildiği, aynı eyaletteki 2 kişinin ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.Gelen son veriler ile birlikte ülkede 2021 yılının Ocak ayından 2022 ocak ayına kadar korona virüs kaynaklı ilk ölümlerde kayda geçmiş olduGelen son veriler ile birlikte Çin’de Covid-19 vaka kaynaklı ölüm sayısı 4 bin 638'e yükseldi. Ölümlerin çoğu 2020 yılının başında Wuhan kentinde kayıtlara geçmişti.Öte yandan ülkede Covid-19 a karşı aşılama oranının yüzde 87,8'e ulaştığı belirtilirken, 60 yaş üstü 264 milyon kişiden 52 milyonunun ise aşı yaptırmadığı bilgisi paylaşıldı."Sıfır vaka" politikasına devamÜlkede yaşanan son dalganın yaşanmasında görev ihmalinde bulundukları gerekçesiyle 60'ın üzerinde Komünist Parti yetkilisi de görevinden alınırken Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, salgınla mücadele konulu Politbüro toplantısında ülkenin "sıfır vaka" politikasının süreceği mesajını vermiş, salgını zamanında kontrol edemeyen yerel yetkililerin sorumlu tutulacaklarını belirtmişti.