DÜNYA
24 Eylül 2022 - 14:02

Çin'de askeri darbe iddiası sosyal medyayı karıştırdı

Sosyal medya üzerinden yayılan Çin'de ordunun yönetime el koyduğuna dair iddialar yayıldı. Uluslararası kamuoyunda da merak uyandıran durumun ardından Pekin sokaklarında durumun sakin olduğu görülürken, iddialar da yalanlandı.

DÜNYA
24 Eylül 2022 - 14:02
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Çin'de askeri darbe iddiası sosyal medyayı karıştırdı


Çinli gazeteci Jennifer Zeng'in ülkede askeri darbe iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Youtube kanalından ve Twitter hesabından Çin konusu ile ilgili paylaşımlar yapan gazeteci Zeng, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e karşı darbe yapıldığı, Xi'nin ev hapsinde tutulduğunu öne sürdü. ABD'de yaşayan gazeteci Zeng, askeri araçların bulunduğu bir videoyu kullanarak yaptığı paylaşımda, "Çin ordusuna ait araçlar 22 Eylül'de Pekin'e doğru ilerliyor. Konvoyun uzunluğu 80 kilometre. Aynı zamanda söylentilere göre Xi Jinping, bazı ordu yöneticileri tarafından tutuklandı ve ev hapsinde tutuluyor" diye konuştu. Çinli gazetecinin iddiası sosyal medya üzerinden hızla yayılarak uluslararası kamuoyunda da merak uyandırdı. Muhalif gruplara yakınlığı ile de bilinen gazeteci Zeng'in söz konusu iddiası resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Çin'de yaşayan Türk sosyal medya kullanıcıları da darbe iddiasının doğru olmadığını izah etti. Ayrıca Çin'in başkenti Pekin'de de herhangi bir hareketlilik olmadığı, hayatın normal akışında sürdüğü görüldü.

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