DÜNYA
12 Mayıs 2022 - 09:42

Çin'de bir uçak pistte içerisinde yolcuların bulunduğu sırada alev aldı

Çin’in Chongqing kentindeki havalimanında 122 kişiyi taşıyan yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı.

DÜNYA
12 Mayıs 2022 - 09:42
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Çin'de bir uçak pistte içerisinde yolcuların bulunduğu sırada alev aldı
Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Jiangbei Uluslararası Havalimanı'ndan Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Nyingchi kentine gitmeye hazırlanan uçakta kalkış sırasında teknik bir arıza yaşandığı ifade edildi.
Tibet Havayolları'na ait Airbus A319 tipi uçakta sorun tespit eden pilotların müdahalesi sonucu kalkışın durdurulduğu, pistten sapan uçağın motorunun alev aldığı öğrenildi.

Uçaktaki 113 yolcu ile 9 kişilik mürettebatın tahliye edildiği ve 40'tan fazla yolcunun hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı. China Eastern Airlines'e ait bir Uçak yaklaşık iki ay önce düşmüş, uçaktaki 132 kişi yaşamını yitirmişti.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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