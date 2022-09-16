DÜNYA
16 Eylül 2022 - 16:09

Çin'de ilk maymun çiçeği vakası

Çin'in güneybatı kesimindeki Chongqing kentinde bir kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edilmesiyle ülkedeki ilk vaka kayıtlara geçti.

DÜNYA
16 Eylül 2022 - 16:09
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Çin'de ilk maymun çiçeği vakası

Mayısmun çiçeği virüsü Çin'e sıçradı. Ülkenin Chongqing kentinde yurtdışından gelen bir kişide maymun çiçeği virüsü bilgisi verildi. Yetkililer tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında Çin'e girdikten sonra karantina altında tutulan kişinin vücudunda döküntü gibi belirtiler bulunduğu, yapılan maymun çiçeği virüsü testlerinin pozitif sonuç verdiği aktarıldı. Tecrit edilen hastanın tedavisinin sürdüğü, hasta ile temas kuran kişilerin de müşahede altında tutulduğu aktarıldı. Eylül ayı başında Hong Kong'da da bir maymun çiçeği vakası kayıtlara geçmişti.

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