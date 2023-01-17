Çin'de nüfus kalabalığı giderek azalıyor! Rakam 60 yıl sonra düştü..













1949’DAN BU GÜNE DOĞUM ORANI EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Çin'in nüfusu 2022'de 1961'den beri ilk kez 850 bin kişi azaldı. Doğurganlık oranı, 2022'de binde 6,77'ye düştü ve bu, ulusal kayıtların başladığı 1949'dan bu yana en düşük seviye. Ulusal İstatistik Bürosu'nun (UIB) verilerine göre, Çin anakarasının nüfusu 2021'de 1 milyar 412 milyon 600 bin olarak belirlenirken 2022'de 1 milyar 411 milyon 800 bin kişi olarak ortaya çıkarıldı.Ülkenin nüfusu, komünist hükümetin tarımı kolektifleştirmeye çalıştığı 1960'ların başındaki kuraklık ve kıtlıktan bu yana ilk kez azaldı. O zamanlar 30 milyon ölüm, 1960 ve 1961'de ülkenin nüfusunun azalmasına yol açtı.Doğurganlık oranı, 2022'de milyonda 6,77'ye düşerek, ulusal kayıtların başladığı 1949'dan bu yana en düşük seviye oldu. 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 9,8 düşüşle 9,56 milyon bebek doğdu. Ölüm oranı 1.000 kişide 7,37 idi, ancak nüfus artış hızı -yüzde 0,6'ya düştü.Uzmanlar, son yıllarda yavaşlayan ekonomik büyümenin, artan çocuk yetiştirme ve geçim masraflarının ve son üç yılda Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan sıkı kontrol önlemlerinin nüfus azalmasına neden olduğunu değerlendiriyor. Nüfus artış hızının 2016 yılından itibaren düşüşe geçtiği Çin'de hükümet, 1980'lerde uygulamaya konulan "tek çocuk politikasını" kaldırdı ve 2016 yılında doğum sınırını iki çocuğa çıkardı. Kanunda ailelerin 3 çocuk sahibi olmalarına izin verecek şekilde değişiklik yapıldı.