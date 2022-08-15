SAĞLIK
15 Ağustos 2022 - 22:14

Çin'de ortaya çıkan Langya virüsü endişe yaratmaya başladı!

Birkaç hafta öncesinde Çin'de görülmeye başlayan Langya virüsü, dünya genelinde endişe yaratmaya başladı. Virüsün nasıl bulaştığıyla net bir bulgu bulunamazken uzman isimler virüsün koronavirüs hayvandan insana bulaştığını söylediler. Öncelik olarak kır farelerinde daha sonrasında da keçi ve köpeklerde tespitleri yapılan virüsle ilgili araştırmaların devam ettiği konuşuluyor.

SAĞLIK
15 Ağustos 2022 - 22:14
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Çin'de ortaya çıkan Langya virüsü endişe yaratmaya başladı!


Koronavirüs kabusu bitmeden yeni varyantların ortaya çıkması tüm dünyada endişe yaratırken geçtiğimiz haftalarda Çin'in iki eyaletinden ölümcül olma ihtimali yüksek olan Langya virüsünün tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer tarafından yeni virüsle ilgili yapılan açıklamada Çin'in Henan ve Shandong bölgelerinde yalayan 35 kişinin virüsü taşıdığının tespiti yapıldığı ve virüsün haybadan insana bulaştığının tahmin edildiği bildirildi.



Langya virüsü

Mirror gazetesine açıklama yapan uzman isimler ise 'LayV' olarak tanımlanan virüsün ilk olarak fare gibi canlıların insanlara bulaştığını söyledi. Yeni virüs ile ilgili bilgiler veren Dr. Zhu Feng, bazı hastalarda şiddetli semptomların göründüğünü belirterek tüm hastalar yüksek ateş şikayetiyle hastameye başvuru yaptıklarını ve çoğunda ise öksürükle yorgunluk şikayetlerinin de göründüğünü söyledi.

Langya virüsünün 1999 yılında ortaya çıkan Nipah kadar ölümcül bir virüs olmadığını aktaran Dr. Zhu Feng, bu güne kadar enfekte olan kişilerden hiçbirinde ölüm olayının yaşanmadığını ve sadece bazı hastaların yoğun bakımda tedavi edilmesi gerektiğini kaydetti.

Langya virüsü

Hayvandan insan bulaştığı kesinleşti!

Dr. Feng açıklamasının devamında, virüsün hayvandan insana nasıl ve niçin bulaştığını şu an için bilmediklerini bu konuda araştırmaların devam ettiğini ifade etti.

Şimdiye kadar yapılan araştırmalarda 262 kır faresinin 71'inde Langya virüsüne rastlanıldığını ve ayrıca virüsün köpek ve keçilerde de tespit edildiğini söyleyen Dr. Feng, virüsün belirtilerini;

- Halsizlik

- Öksürük

- İştah kaybı

- Yüksek ateş

- Mide bulantısı

- Kas ağrısı şeklinde sıraladı.

Langya virüsü

Virüs bulaşan bazı hastalarda bu belirtilerden bağımsız karaciğer ve böbrek sorunları yaşandığını dile getiren Dr. Feng, Langya virüsünün ağır vakaların yüzde 75'inin ölüm ile sonuç gösterdiği Nipah ailesine mensup olduğunu ve şimdilerde Langya'nın da bu yöne doğru evrilmesinden endişe duyduklarını dile getirdi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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