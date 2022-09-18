DÜNYA
18 Eylül 2022 - 10:18

Çin'de otobüs devrildi: 27 ölü, 20 yaralı

Çin'in Guizhou eyaletindeki bir otoyolda hareket halindeki otobüsün devrilmesi sonucu 27 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

DÜNYA
18 Eylül 2022 - 10:18
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Çin'de otobüs devrildi: 27 ölü, 20 yaralı

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Sandu ilçesi yakınlarındaki bir otoyolda otobüs devrildi. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada 27 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye yollandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, otobüste 47 yolcunun bulunduğu aktarıldı.

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