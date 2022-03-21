DÜNYA
21 Mart 2022 - 19:49

Çin'de uçak düştü! 132 kişi can verdiÇin'de

Çin'de 132 kişiyi taşıyan bir uçak henüz bilinmeyen neden düştü. İlk belirlemelere göre uçaktan sağ kurtulan olmadı.

DÜNYA
21 Mart 2022 - 19:49
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Çin'de uçak düştü! 132 kişi can verdiÇin'de
132 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası Çin'de meydana geldi. 




Gelen bilgilere göre Çin'in Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'den doğudaki Guandong eyaletinin merkezi Guangcou'ya giden China Eastern hava yolu şirketine ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Vucou şehri kırsalında dağlık bölgede düştü.




123 yolcu 9 kişilik mürettebatı taşıyan uçağın düştüğü bölgede yangın meydana gelirken, henüz can kaybı açıklanmadı. Uçağın düşme sebebi ile ilgili bilgi verilmedi. 

Öte yandan China Southern ve Air China ile birlikte Çin'in en büyük üç hava yolu şirketinden biri olan China Eastern'ın 600'den fazla uçaktan oluşan filosunda 109 adet Boeing 737-800 bulunuyor.
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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