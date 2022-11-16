DÜNYA
16 Kasım 2022 - 02:00

Çin'de yoğun Covid karantinaları vatandaşları 'isyan ettirdi'

Sosyal medyada dolaşan video ve görüntülere göre, Çin'in güneyindeki üretim merkezi Guangzhou'da Covid karantinası altındaki bölge sakinleri, kendilerini evlerine hapsetmeyi amaçlayan bariyerleri yıkarak, katı bir şekilde uygulanan yerel emirlere meydan okuyarak sokaklara döküldü.

DÜNYA
16 Kasım 2022 - 02:00
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Çin'de yoğun Covid karantinaları vatandaşları 'isyan ettirdi'


Sosyal medyada dolaşan video ve görüntülere göre, Çin'in güneyindeki üretim merkezi Guangzhou'da Covid karantinası altındaki bölge sakinleri, kendilerini evlerine hapsetmeyi amaçlayan bariyerleri yıkarak, katı bir şekilde uygulanan yerel emirlere meydan okuyarak sokaklara döküldü.

Birçok sosyal medya kullanıcısının Pazartesi akşamı geç saatlerde semt sokaklarında gerçekleştiğini söylediği görüntülerde, düşen metal bariyerlerin çınlama sesi mahallede yankılanıyor ve tezahüratlara karışıyor.



Bir videoda, koruyucu tıbbi giysiler içindeki Covid çalışanları, bariyerler düşerken kenarda dururken ve sokaklardaki insanlarla konuşmaya çalışırken görülebiliyor. Videolardan birinin arka planında bir kadın sesinin "İsyan ediyorlar" dediği duyuluyor. Görüntülerin coğrafi konumununun Guangzhou'daki Haizhu bölgesi olduğu söylensede henüz kesin bir doğrulama gelmedi. 

Protestoya kaç kişinin katıldığı ya da ne kadar sürdüğü bilinmiyor.

çinde karantinaya tepki

Baskıcı politikalar ters mi tepiyor?

Baskıcı karantina uygulamalarının yanı sıra katı sansür kurallarıyla tanınan Çin'de söz konusu veriler internet üzerinden hızlıca temizlendiği için detaylı bir bilgi alınamamakta. Bölgedeki gazetecilerden alınan bilgiye göre bölgenin hala "büyük ölçüde kapalı" olduğu ifade ediliyor.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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