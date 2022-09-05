Çin'in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. Çin basınında yer alan haberlerde depremde ölenlerin sayısının 46'ya yükseldiği ifade edilerek, 16 kişiden hala haber alınamadığı ve 50 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Haberlerde, depremin tetiklediği toprak kaymaları nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapandığı ve bazı evlerin ise zarar gördüğü dile getirildi.
Sichuan'daki 6.6 büyüklüğündeki depremden birkaç dakika sonra ise 4.2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana gelmişti.
Öte yandan, Çin'in Sichuan eyaletinin Yaan kentinde geçtiğimiz haziran ayında meydana gelen depremde 4 kişi, 2013 yılında kaydedilen 7 büyüklüğündeki depremde ise 100'ün üzerinde kişi yaşamını yitirmişti.
DÜNYA
05 Eylül 2022 - 19:29
Çin'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 46'ya yükseldi
Çin'in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 46'ya yükselirken, 16 kişiden haber alınamadığı ve 50 kişinin ise yaralandığı dile getirildi.
DÜNYA
05 Eylül 2022 - 19:29
Çin'in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. Çin basınında yer alan haberlerde depremde ölenlerin sayısının 46'ya yükseldiği ifade edilerek, 16 kişiden hala haber alınamadığı ve 50 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Haberlerde, depremin tetiklediği toprak kaymaları nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapandığı ve bazı evlerin ise zarar gördüğü dile getirildi.
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