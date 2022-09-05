DÜNYA
05 Eylül 2022 - 19:29

Çin'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 46'ya yükseldi

Çin'in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 46'ya yükselirken, 16 kişiden haber alınamadığı ve 50 kişinin ise yaralandığı dile getirildi.

DÜNYA
05 Eylül 2022 - 19:29
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Çin'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 46’ya yükseldi

Çin'in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. Çin basınında yer alan haberlerde depremde ölenlerin sayısının 46'ya yükseldiği ifade edilerek, 16 kişiden hala haber alınamadığı ve 50 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Haberlerde, depremin tetiklediği toprak kaymaları nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapandığı ve bazı evlerin ise zarar gördüğü dile getirildi.
Sichuan'daki 6.6 büyüklüğündeki depremden birkaç dakika sonra ise 4.2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana gelmişti.
Öte yandan, Çin'in Sichuan eyaletinin Yaan kentinde geçtiğimiz haziran ayında meydana gelen depremde 4 kişi, 2013 yılında kaydedilen 7 büyüklüğündeki depremde ise 100'ün üzerinde kişi yaşamını yitirmişti.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Almanya, 2 nükleer santralini Nisan 2023’ün ortasına kadar acil durum rezervi olarak tutacak
Almanya, 2 nükleer santralini Nisan 2023’ün ortasına kadar acil durum rezervi olarak tutacak
Kanada’daki bıçaklı saldırının şüphelileri hakkında tutuklama emri çıkarıldı
Kanada’daki bıçaklı saldırının şüphelileri hakkında tutuklama emri çıkarıldı
Belçikalı ekonomistten Belçika halkının yüzde 40'ının yoksulluk sınırının altına düşeceği iddiası
Belçikalı ekonomistten Belçika halkının yüzde 40'ının yoksulluk sınırının altına düşeceği iddiası
Von der Leyen: 'Putin kaybedecek, AB kazanacak'
Von der Leyen: 'Putin kaybedecek, AB kazanacak'
Liz Truss İngiltere'nin yeni başbakanı oldu!
Liz Truss İngiltere'nin yeni başbakanı oldu!
İsrail: 'Gazeteci Akleh için soruşturma açılmasına gerek olmadığı tespit edildi'
İsrail: 'Gazeteci Akleh için soruşturma açılmasına gerek olmadığı tespit edildi'
Son Haberler
Instagram'a çocuk mahremiyeti ihlali için 405 milyon euro ceza kesildi!
Instagram'a çocuk mahremiyeti ihlali için 405 milyon euro ceza kesildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon düşüşünü bekleyenlere yıl sonunu gösterdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon düşüşünü bekleyenlere yıl sonunu...
Aslanlar son dakikada maçı vermedi! Galatasaray 2 - Gaziantep FK 1
Aslanlar son dakikada maçı vermedi! Galatasaray 2 - Gaziantep FK 1
TikTok'ta 2 milyar kullanıcının verileri ihlal edildi!
TikTok'ta 2 milyar kullanıcının verileri ihlal edildi!
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: 'Mutabık olduğumuz konuların sayısı daha da artsın diye çalışıyoruz'
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: 'Mutabık olduğumuz konuların sayısı...
Tunceli’deki yangına müdahale sürüyor
Tunceli’deki yangına müdahale sürüyor
Devrek’te yaşlı kadın evin bahçesinde ölü bulundu
Devrek’te yaşlı kadın evin bahçesinde ölü bulundu
Galatasaraylı futbolcular ve Okan Buruk, galibiyeti taraftarlarla kutladı
Galatasaraylı futbolcular ve Okan Buruk, galibiyeti taraftarlarla kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası kritik mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası kritik mesajlar
10 kişi kalan Galatasaray uzatmalarda güldü
10 kişi kalan Galatasaray uzatmalarda güldü
Galatasaray - Gaziantep FK maçını 44 bin 061 seyirci izledi
Galatasaray - Gaziantep FK maçını 44 bin 061 seyirci izledi
Bafetimbi Gomis 3. golünü attı
Bafetimbi Gomis 3. golünü attı
Emin Bayram bu sezon ilk kez oynadı
Emin Bayram bu sezon ilk kez oynadı
Galatasaray bu sezon evinde ilk kez kazandı
Galatasaray bu sezon evinde ilk kez kazandı
Oyuncu Şevket Çoruh, Arka Sokaklar kadrosuna 'elveda' dedi!
Oyuncu Şevket Çoruh, Arka Sokaklar kadrosuna 'elveda' dedi!