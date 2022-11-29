Çin'deki 'sıfır vaka' protestoları petrolü fena çarptı: Destek kırıldı, uzmanlar sert dalgalanma bekliyor!

Rusya-Ukrayna savaşının ardından 100 doları aşan petrol fiyatları, son dönemde küresel ekonomik yavaşlama sinyalleri arasında düşmeye başladı. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olarak bilinen Çin'deki olaylar da bu gerilemeyi hızlandırdı. Çin'de koronavirüs salgınıyla ilgili vakalar tekrar artış gösterirken, hükümet salgınla mücadele anlamında sert karantina önlemleri almaya başladı. Bu durum ise ülkede protestolara yol açtı. Gerek alınan tedbirler gerekse protestolar Çin ekonomisi için resesyon beklentisini artırdı. Sonuç olarak, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'de petrol talebinin düşmesi bekleniyordu. Brent petrol dün yüzde 2,5 düşerek varil başına 81 dolardan işlem gördü. Varil fiyatları böylece Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Çin borsasında yaşanan düşüş tüm dünyayı olumsuz etkiledi. Almanya'nın en büyük otomobil üreticisi konumunda olan Volkswagen ise artış gösteren vaka sayıları ve karantina tedbirleri nedeniyle Chengdu fabrikasındaki üretimini durdurma kararı aldı.
Ekonomist Hikmet Baydar, petrol fiyatlarının gidişatı ile ilgili önemli açıklamalarad bulundu. Konuyu detaylarıyla anlatan Baydar, şöyle konuştu: "Çin'in büyüme beklentileri daha da düşük. Negatif beklentilerim var. Ancak gelecekteki bir durgunluk beklentileri nedeniyle talebin düşeceği korkusuna doğal olarak düşen petrol fiyatları eşlik ediyor.
"KİLİT DESTEK PETROLDE ZARAR GÖRDÜ"
Çin'in sıfır Covid-19 politikası da büyümeye ağırlık verecek. Petrol ve petrokimya talebi azalacak. Petrol görünümünün bir miktar düşmesi muhtemel. 82-85 dolar petrol bandı önemli bir destekti ancak bu desteğin kırıldığı görülüyor. Bu, gelecek dönemlerde daha fazla indirim uygulanma olasılığını artırır. Uluslararası kuruluşlar, ham petrol beklentilerini düşürerek fiyatları aşağı çekiyor. JP Morgan, 2023'te brendi yağının ortalama fiyatının 90 dolar olduğunu tahmin ediyor. 90 dolar beklemek, fiyatın kısa vadede yükseleceğini düşünenlerin cesaretini kırıyor.
"TALEP TAHMİNİ FİYAT DÜŞÜŞÜ RİSKİNİ ARTIRIR"
Çin'in sert önlemleri, gelecekteki küresel büyüme beklentilerini olumsuz yönde etkileyecektir. Daralma endişeleri, talebin de artacağı anlamına geliyor. Ham petrol talebinin düşmesi beklendiğinden, fiyatların daha fazla düşme riski artacaktır. 'ABD Venezuela'ya uyguladığı petrol ambargosunu kaldırıp şirketlerin daha düşük fiyatlar aramasına izin verecek mi?' O kadar da zor değil. İlk önce petrol bulmalısın. Üretimin artacağı beklentisini yaratmalısınız. haberler
kısa vadede petrol fiyatlarını sert bir şekilde vurmayacak. Kısa vadede, petrol fiyatlarını talep daralması korkuları yönlendiriyor. Ancak ABD, petrol fiyatlarını düşürme konusunda şimdiden net bir duruş sergiledi. OPEC, son kararları konusunda ABD ile anlaşmazlığa düştü. Ancak gördüğümüz kadarıyla talep endişeleri petrol fiyatlarını aşağıya çekiyor gibi görünüyor.
PETROLDE SERT DALGALANMA UYARISI!
Brent ham petrolü 83 dolar civarında desteğe sahipti ama onu kırdı. Önümüzdeki dönemde 75 dolara düşüş olası. Ancak, petrol fiyatlarında yaklaşmakta olan sert dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini söylemeliyim. Piyasa trend hareketleri yerine keskin dalgalanmalarla salınımlar görüyoruz. ABD'nin petrolü kısmak istemesinin nedeni, bunu Çin ve Rusya'ya karşı bir yaptırım aracı şeklinde kullanım istemesidir. Ancak OPEC ülkelerinin de buna direniyor olması diğer tarafta fiyatların düşürülmemesi yönündeki eğilimi güçlendiriyor.
"FİYATLARIN ARTACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"
Brent ham vadeli fiyatları yıl sonuna kadar 89 ila 69 dolar arasında dalgalanabilir. Güçlü piyasa hareketi nedeniyle aralığı daha uzun tuttuk. Fiyatların durgunluk beklentileri nedeniyle artması beklenmiyor. ABD bir önceki üretim kesintisi kararına sert tepki gösterdiği için OPEC'in ikinci bir karar vermesinin biraz zor olduğunu düşünüyorum. Dürüst olmak gerekirse, OPEC'in yakın zamanda kısıtlayıcı, arz artırıcı bir karar alacağını düşünmüyorum."