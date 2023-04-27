DÜNYA
27 Nisan 2023 - 02:51

Çin Devlet Başkanı'ndan Ukraynalı mevkidaşı ile ilk görüşme

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymr Zelensky, Rusya savaşının başlamasından bu yana ilk temasları olan Çinli Xi Jinping ile "uzun ve anlamlı" bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

DÜNYA
27 Nisan 2023 - 02:51
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Çin Devlet Başkanı'ndan Ukraynalı mevkidaşı ile ilk görüşme


    Zelensky, sosyal medya uygulaması Twitter'da, Pekin'e bir büyükelçi atanmasına ilişkin birlikte görüşmenin, ikili ilişkilerinin gelişmesine güçlü bir ivme kazandıracağına inandığını duyurdu.

Çim



    Çin, açıklamaları doğrulayarak, her zaman barıştan yana olduklarını ifade etti. Batı'nın aksine Pekin tarafı, Rus işgali konusunda tarafsız görünmeye çalıştı. Ancak Moskova ile yakın bağlarını asla gizlemedi. Başkan Xi, geçen ay Rusya'ya iki günlük bir resmi ziyarette bulunmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den "sevgili dostum" olarak bahsederek 12 maddelik bir barış planı önermiş ve Çin'in tarihin doğru tarafında durduğu konusunda ısrar etmişti.

 

    Ziyaretten birkaç gün sonra Başkan Zelensky, Çin liderini görüşmeler için Kiev'e davet etti ve topyekün savaştan önce temasları olduğunu ancak Şubat 2022'de başladığından beri hiçbir iletişimin olmadığını belirtti.

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