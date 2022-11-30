Çin'in eski lideri 96 yaşında hayatını kaybetti

Jiang Zemin: Eski Çin lideri 96 yaşında hayatını kaybetti Tiananmen Meydanı protestolarının ardından iktidara gelen Çin'in eski lideri Jiang Zemin 96 yaşında hayatını kaybetti.
Devlet medyası, Zemin'in Çarşamba günü yerel saatle 12:00'den hemen sonra Şanghay'da vefat ettiğini açıkladı.
Jiang, Çin'in büyük ölçüde dışa açıldığı ve yüksek hızda büyüme kaydettiği bir döneme başkanlık etti.
Ölümü, Çin'in Tiananmen'den bu yana en ciddi protestolarına sahne olduğu ve birçok kişinin Covid kısıtlamalarına karşı gösteri yaptığı bir döneme denk geldi. Çin Komünist Partisi'nden yapılan açıklamada Zemin'in lösemi ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle öldüğü belirtildi. Açıklamada Jiang Zemin'in "yüksek prestije sahip seçkin bir lider" ve "uzun süredir kendini kanıtlamış bir Komünist savaşçı" olarak tanındığı belirtildi. Global Times ve Xinhua haber ajansı da dahil olmak üzere devlet medya kuruluşları web sitelerini siyah beyaza çevirerek Jiang'a saygı duruşunda bulundu. Jiang, 1989 yılında Pekin'in Tiananmen Meydanı ve çevresindeki protestoculara uygulanan ve Çin'in uluslararası alanda dışlanmasına yol açan kanlı baskının ardından iktidara geldi.
ÇİN'İN EKONOMİK BÜYÜMESİNDE ÖNEMLİ ROLÜ VARÇİN'İN EKONOMİK BÜYÜMESİNDE ÖNEMLİ ROLÜ VAR Bu olay Komünist Parti'nin tepesinde sertlik yanlısı gericiler ile reformcular arasında sert bir iktidar mücadelesine yol açtı. Başlangıçta ağırkanlı bir bürokrat olarak görülen Jiang'ın yüksek makamlara getirilmesine yol açtı. Sertlik yanlıları ile daha liberal unsurları birleştireceği umuduyla uzlaşmacı bir lider olarak seçildi. Onun yönetimi altında müthiş bir ekonomi kuruldu, Komünistler iktidar üzerindeki hakimiyetlerini sıkılaştırdı ve Çin dünya güçlerinin en üst masasındaki yerini aldı. Hong Kong'un 1997'de barışçıl bir şekilde el değiştirmesine ve Çin'in 2001'de Dünya Ticaret Örgütü'ne girmesine nezaret ederek ülkeyi küresel ekonomiyle iç içe geçirmiş oldu.