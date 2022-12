Çin ölümcül dejavuya geri döndü! Ülkeden sızan bilgiler korkuttu: 20 günde 250 bin vaka!

ÜLKEDE TEST MERKEZLERİNE KAPATMA KARARI VERİLMİŞTİ

‘NOEL’DE EVLERDEN ÇIKILMASIN UYARISI

ÇİNDAO GÜNLÜK VAKA SAYISINI 500 BİN OLARAK AÇIKLADI

Bloomberg ve Financial Times'ın 1-20 Aralık tarihli haberlerine göre, Ulusal Sağlık Komisyonu'nun Çarşamba günkü kapalı oturumundan sızan bilgilerin bir kısmı önceki gün ülkenin sosyal medya kanallarında dolaşmaya başladı. Yaklaşık 250 milyon kişiye Kovid bulaşırken bu rakamın 1,4 milyarlık bir ülkenin nüfusunun yaklaşık yüzde 18'ine tekabül ettiği belirtildi. Komisyon, yalnızca Salı günü ülkede 37 milyon yeni vaka tespit edildiğini söyledi. Öte yandan komisyonun kamuoyuna ilettiği rakamların çok farklı olduğu ortaya çıktı. Salı günü duyurulan resmi kayıtlardaki vaka sayısı 3 bin 49 oldu. 1 Aralık'tan 20 Aralık'a kadar 62.592 semptomatik vakanın tespitinin yapıldığı aktarıldı. İngiltere merkezli sağlık veri şirketi Airfinity tarafından yapılan bir açıklamada resmi verilerin aksine Çin'de teyit edilen vaka sayısının günde 1 milyonu ve günde 5.000'den fazla ölümün muhtemel olduğu ifade edildi.Komisyonun toplantıda ilettiği rakamların nasıl hesaplandığı belli değil. Pandemi kurallarını gevşetme kararının bir parçası olarak Çin, PCR test merkezlerini kapatacağını ve asemptomatik vakaları kaydetmeyeceğini duyurdu. Ayrıca, yalnızca zatürreden veya solunum durmasından ölen Covid-19 bulaşmış kişilerin ölümlerinin pandemiden ölümler olarak sayıldığı açıklandı. Çinli yetkililer kimliklerini açıklamadan Bloomberg'e Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi müdür yardımcısı Sun Yang'ın toplantıda kendilerine açıklanmayan verileri verdiğini söyledi. 22 milyon kişinin yaşladığı başkent Pekin ile 81 milyon kişinin yaşadığı Sichuan eyaletinde nüfusun yaklaşık yarısına Covid-19 bulaştı. Uzmanlar, yeni dalganın etkili olmasının sebebinin Çinlilerin büyük çoğunluğunun önceki dalgayı virüse karşı bağışıklık geliştirmeden atlatmış olması olduğunu söylüyor. Bu arada Çin medyasına göre yaşlılar kentsel alanlardan kırsal alanlara taşınmaya başladı. Kent merkezlerinde virüs tehdidinin daha ciddi olması nedeniyle böyle bir karar alınmış olabileceğine dikkat çekildi.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in seyahat kısıtlamaları ve toplu test faaliyetleri gibi büyük ölçekli önlemlerin yanı sıra imalat, ticaret ve hizmet sektörlerindeki şirketlere yönelik kısıtlamaları içeren "sıfır korona" önerisi yerel halk ve uluslararası kamuoyu tarafından eleştirildi. Ortaya çıkan vakaları bastırmayı ve enfeksiyon zincirini kırmayı amaçlayan stratejisi, geçen ay ülke genelinde çeşitli şehirlerde patlak veren protestoların ardından küçültüldü. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bu hafta yaptığı açıklamada, vaka sayısı arttıkça ülkedeki hastanelerde fazla doluluk oranı olmalay başladığı bildirildi. Şangay Belediye Sağlık Komisyonu ise koronavirüs vakaları nedeniyle özellikle gençleri Noel'i evlerinde geçirmelerini ve mümkün olduğu kadar da kalabalık olarak düzenlenen etkinliklerden kaçınmalarını istediklerini duyurdular.Çin'in Şandong eyaletindeki kıyı kenti Oshima adasının sağlık müdürü Bo Tao, şehrin Cuma günü her gün yaklaşık 500.000 yeni Covid-19 vakası gördüğünü iddia etti. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklama, Çin hükümeti tarafından açıklanan resmi rakamlardan önemli ölçüde farklı olduğu için hızla kaldırıldı. Daha önce Pekin'in krematoryumlar ve cenaze evleriyle dolup taştığı, ölü ve vaka sayılarının resmi açıklamalara yansımadığı belirtilmişti.