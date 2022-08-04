DÜNYA
04 Ağustos 2022 - 10:45

Çin ordusu Tayvan'a karşı silahlandı! Bölgede 2. savaş alarmı..

Çin ve Tayvan arasında yaşanan gerilim ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyaretin hemen ardından doruk noktasına ulaştı. Çin ordusu dün Tayvan'ı abluka altına alırken uzun menzilli silahlarını kullanmaya hazırlanan ordunun alarm durumu devam ediyor. Tayvan'lı yetkililerde açıklamalarını 'acil' kodu ile dünya basınına gönderdi.

DÜNYA
04 Ağustos 2022 - 10:45
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Çin ordusu Tayvan'a karşı silahlandı! Bölgede 2. savaş alarmı..


Tüm dünyanın gözü aylardır Ukrayna'dan gelen habere çevrilmişken Ukrayna'nın binlerce kilometre ötesindeki bir Savaş ihtimali dikkatleri o yöne çevirdi. Uzun zamandır savaşın eşiğinde olan Çin ile Tayvan arasındaki gerilim Sırbistan ve Kosova arasında krizin de önüne geçti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yapacağı ziyaret ise dünya kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi olmuştu. Pelosi'nin ziyaretinin boyutu merakla beklenirken, dün gerçekleşen ziyaretin hemen ardından Çin ile Tayvan arasındaki iplerin iyice gerildiği öğrenildi. Bölgede tansiyonun yükselmesine neden olan olasılığın gerçekleşmesi sonrasında Pelosi'nin görüşmesi sonrası krizin geçiş yaptığı diğer boyut dünya basınının yakın takibine alındı.



Çin ordusu Tayvan'a karşı silahlandı

Pekin yönetimi teyakkuza geçti, Çin Tayvan'ı kuşattı!

Bölgeden gelen son bilgilerde Çin'in Tayvan'ı kuşattığı yönünde olurken teyakkuza geçen Çin ordusunun alarm durumunun sürdürmeye devam ettiği söyleniyor. İngiliz Daily Mail gazetesinin manşetinde Pekin, Tayvan'ın hava savunma bölgesine 21 adet savaş uçağı ve J-20 uçağını gönderdiğini yazıldı. Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin 'son derece tehlikeli' olarak tanımlayan Pekin yönetimi bölgedeki birlikleri teyakkuza geçirdi ve bir dizi de tatbikat kararı aldı.

Çin ordusu Tayvan'a karşı silahlandı

Çin'in sosyal ağı Weibo'da yer alan bazı görüntülerde ise Çin anakarasının adaya en yakın noktası olan Fujian sahilinde orduya ait tankların olası bir durum için pozisyon aldığı görüldü. Bölgede ayrıca biri uçak gemisi toplam 4 ABD savaş gemisinin de olduğu bilinirken bölgede olduklarını doğrulayan ABD makamları gemilerin net konumlarını güvenlik gerekçesiyle gizli tutuyor.

Çin ordusu Tayvan'a karşı silahlandı

Çin'den kayıtsız kalmayacağız mesajı

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Şie Feng, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretini, "kötü niyetli bir hareket" olarak yorumlarken söz konusu ziyaretin vahim sonuçlarının da olacağını ve yaşanan gelişmelere kayıtsız kalamayacakları mesajını vermişti. Diğer taraftan Çin, ABD'nin Pekin Büyükelçisi'ni bakanlığa davet etmişti.

Çin ordusu Tayvan'a karşı silahlandı

Tayvan yönetimi: Çin karşısında geri adım atmayacağız!

Tayvan yönetimi ise yaşanan gelişmelerin ardından Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Pelosi ziyareti ile ilgili açıklamalarını eleştirdi ve ulusal egemenliklerini kararlı bir şekilde korumaya devam edeceklerini ve hiçbir askeri işgale göz yummayacaklarını söyledi. Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen, son duruma ilişkin yaptığı konuşmasında ise ülkesine yönelik gelen askeri tehdidin giderek arttığını fakat Çin karşısında asla geri adım atmayacaklarını ifade etti.

Çin ordusu Tayvan'a karşı silahlandı

Bölgede savaş çanları: Çin ordusu bu sabah saatlerinde harekete geçti!

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, sabah saatlerinde Tayvan adasının etrafındaki hava sahasına bu güne kadar görülmemiş canlı ateş de dahil askeri bir tatbikat başlattı. Bölgeden gelen görüntülerde ise Çin ordusu Tayvan'ı denizden ve havadan ablukaya alırken 6 bölgede eş zamanlı tatbikat gerçekleştirildi ve bu tatbikatlarda uzun menzilli füzeler kullanıldı.

Çin ordusu Tayvan'a karşı silahlandı

Tayvan'ın iddialarda bulunduğu 12 mil çevresinde meydana gelen tatbikatta, J-20 hayalet savaş uçağının ve H-6K bombardıman uçağının yer aldığı görülürken ayrıca J-11 savaş uçağı, Type 052D destroyer ve DF-11 kısa menzilli balistik füzelerinde kullanıldığı bildirildi. Tayvanlı yetkililerin açıklamalarında ise Çin savaş uçaklarının Tayvan'ın üzerinde sürekli uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

Çin ordusu Tayvan'a karşı silahlandı

Tayvan bölgesinden 'Acil' kodlu açıklama

Çin'in büyük ablukasına giren Tayvan, hemen harekete geçti. Reuters haber ajansı bölgeden gelen 'acil' kodlu haberi yayına verdi ve haberinde Tayvan'ın Çin hava gücünün sınırda gerçekleştirdiği hareketleri takip edebilmek adına füze sistemi yerleştirdiğini aktardı. Tayvan donanma gemilerinin de aynı zamanda sınıra yakın bir noktasında Çin'in denizdeki faaliyetlerini izlediği haberin detaylarında yer aldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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