Çin, solunum yoluyla alınan aşısının tanıtımını yaptı!

Koronavirüs salgının başlangıç yeri olarak kabul edilen Çin, virüsün önüne geçebilmek için Dünya Sağlık Örgütü'nden onaylı iki aşıya sahipken, başlattığı yeni bir çalışmada solunum yolu ile alınabilen bir aşıyı da tamamladı.Dünyanın ilk solunum yoluyla alınan aşının tanıtımını yapan Çin, aşını bir çok avantajı olduğunu belirterek aşı için hiçbir personele de ihtiyaç olmadığını ifade etti.Çin'in Haikou şehrinde düzenlenen sağlık fuarında tanıtılan aşının Faz 2 klinik denemelerinin, acil kullanımının onaylanmasıyla birlikte ilk sonuçlara ulaşılırken aşının bir tür serum etkisi yapan bir soluma aygıtı aracılığıyla uygulandığı gösterildi. Eylül ayında başlatılan klinik araştırmayı, Askeri Bilimler Akademisi bünyesinde bulunan Askeri Tıp Enstitüsü ile Wuhan Üniversitesi Hastanesi'nden araştırmacıların ortaklaşa yürüttüğü çalışmanın eğitimli personele ihtiyaç olmadan tek kullanımlık cihazlar ile uygulanabildiği ve enjekte edilen aşılara göre de kişilere daha fazla bir avantaj imkanı doğurabileceği belirtildi.