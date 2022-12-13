Çin ve Hindistan arasında tehlikeli gerginlik

İki ülke sınırında çatışma çıktığı kısa süreli bir gerginlik yaşandığı öğrenildi. İki ülke tarafından birkaç askerin hafif şekilde yaralandığı açıklandı. Çin ve Hindistan kaynaklarından resmi bir açıklamanın gelmemesi şaşırtıcı olarak ifade edildi. Çatışmanın ardından bölgedeki Hindistan ve Çinli komutanların barış ve sükuneti yeniden sağlamaya yönelik adımlar attığı öğrenildi. En son 2020’de benzer bir çatışma yaşanmış sonrasında gerginlik karşılıklı müzakereler sonucunda noktalanmıştı. Dünya’nın yakından takip ettiği gelişmeler ışığında neler olacağı merakla takip ediliyor.

