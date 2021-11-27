Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk, kamyonla yurt dışına kaçarken yakalandı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 19 Eylül tarihinde eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşları, pikniğe gelen Halil İbrahim Scholten (24) isimli bir kişi babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla yol verme nedeniyle bir tartışma yaşamıştı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşemsi üzerine aracının içinden ateş açan Semih Öztürk, etrafa sıktığı kurşunlar sonrası olay yerinden kaçarken, kurşunların isabet ettiği Halil İbrahim Scholten hayatını kaybetmişti. 4 kişinin de yaralandığı olay sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatmıştı.
Başlatılan soruşturma kapsamında ise eski futbolcu Sezer Öztürk ile birlikte arkadaşları Ö.G. ve A.M. hakkında iddianame hazırlanırken Semih Öztürk ve arkadaşı Ö.G. firar etmişti. Olaydan bir gün sonra Öztürk'ün şoförü olduğu belirlenen A.M. polise giderek teslim olurken firari olarak aranan cinayet zanlısı Öztürk, Artvin'in Hopa ilçesinde bir kamyonla yurt dışına kaçarken kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Öztürk, emniyette ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafında tutuklanarak cezaevine gönderildi.