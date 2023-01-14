Çinliler iPhone 14 Pro'nun sahtesini üretti! iPhone kopyası LeEco S1 Pro sudan ucuz satılıyor..







IPHONE 14 PRO'NUN BİREBİR KOPYASI







LEECO S1 PRO FİYATI

Çin'de resmi olarak satılan son iPhone klonu LeEco S1 Pro telefon modeli her yönden iPhone 14 Pro'ya benzerliği ile dikkat çekiyor. kranın üst kısmındaki hap şeklindeki oyuğun ve arkadaki 3'lü kamera kümesinin tasarımına kadar iPhone 14 Pro'dan kopyalanan modelin özellikleri ve fiyatı da ortaya çıktı.LeEco S1 Pro'da, 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlüğü ile birlikte 60 Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç LCD ekran teknoloji bulunmaktadır. Android işletim sistemi ile üretilen modelin son sürümü hakkında net bilgi yokken Çin'de Google Mobile Services (GMS) yoksa cihaz Huawei Mobile Services (HMS) desteğiyle çalışacağı söyleniyor. Ayrıca; iPhone 14 Pro kopyası telefon, bildirimler için iPhone Dynamic Island gibi bir özelliğe de sahip.Akıllı telefon, 1,8 GHz hızındaki 4 Cortex-A75 çekirdeği ve 1,8 GHz hızındaki 4 Cortex-A55 çekirdeğinden geliştirilen Unisoc T7150 yonga setinden güç alıyor. SoC, 4 GB/6 GB/8 GB RAM ve 64 GB/128 GB/256 GB depolama ile eşleştirilmiştir. Şarj teknolojisi açısından, 10W şarjı destekleyen 5.000mAh pili olan cihazda önde 5 milyon piksel ve arkada ise 13 milyon piksel olan bir ana kamera bulunuyor. Son olarak LeEco S1 Pro, 9,5 mm kalınlığında ve 200 gram ağırlığında.LeEco S1 Pro şu andasadece Çin'de ön sipariş almaya başladı. 8 GB + 128 GB depolama seçeneği ile birlikte sunulan sürüm 899 yuan (yaklaşık 2.500 TL) olarak fiyatlandırıldı. Cihazın ülke dışında piyasaya sürülmesi planlanmıyor.