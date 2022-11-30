Cinsel gücünüz ikiye katlanacak! Bu besinler afrodizyak etkisi yaratıyor! Cinsel gücü artırmanın doğal yolları











AVOKADO





ACI BİBER











HAVUÇ

Cinsel deneyimlerinden zevk almak isteyen kişiler farklı çözüm önerileri arıyor. Geçmişten günümüze kadar etkisi kanıtlanmış pek çok farklı doğal ürün ile cinsel gücünüzü artırabilirsiniz. Hem vücut sağlığımız için hem de cinsel performansınız için kullanabileceğiniz doğal ürünleri sizlerle paylaştık. İşte afrodizyak etkili o besinler…Son yıllarda çok sık duyduğumuz avokadonun cinsel güce etkisi pek bilinmiyor. Sperm kalitesini arttırmaya yardımcı olan avokado gün içerisinde tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor. Orta boy olarak tüketilen avakadonun sperm kalitesini artırdığı, testosteron üretimi yaptığı ve doğurganlık üzerinde etkili mineralleri etkilediği bilinmektedir. İçerisinde bulunan çinko ile DV’nin %9’unu sağlamaktadır.Yapılan araştırmalar sonucunda acı ve baharat tüketen erkeklerin tükürük yerinde daha fazla testestoron olduğu tespit edildi. Diyet ile birlikte alınan kapsaisin beyinde zevk merkezini uyardığı ve potansiyel olarak ruh halini iyileştirerek afrodizyak etkisi olduğu belirlendi.İnsan sağlığı için faydalı besinler arasında yer alan havuç geleneksel tıp yöntemlerinde de fazlasıyla kullanılıyor. Özellikle geçmişten günümüze kadar kullanılan alternatif tıp yöntemlerinde havucun kısırlık üzerinde etkisi olduğu söylenmektedir. Havuç sperm sayısını artırırken sperm hareketliliğini de sağlamaktadır.