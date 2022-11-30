SAĞLIK
30 Kasım 2022 - 13:14

Cinsel gücünüz ikiye katlanacak! Bu besinler afrodizyak etkisi yaratıyor! Cinsel gücü artırmanın doğal yolları

Cinsellik hem kadınlar hem de erkekler için önemli bir yere sahiptir. Günlük hayat içerisinde yaşanan bazı durumlar cinsel hayatı da etkilemektedir. Cinsel performansını artırmak isteyen kişiler bu ürünlerle performanslarını ikiye katlayacak. İşte afrodizyak etkili o besinler…

SAĞLIK
30 Kasım 2022 - 13:14
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Cinsel gücünüz ikiye katlanacak! Bu besinler afrodizyak etkisi yaratıyor! Cinsel gücü artırmanın doğal yolları


Cinsel deneyimlerinden zevk almak isteyen kişiler farklı çözüm önerileri arıyor. Geçmişten günümüze kadar etkisi kanıtlanmış pek çok farklı doğal ürün ile cinsel gücünüzü artırabilirsiniz. Hem vücut sağlığımız için hem de cinsel performansınız için kullanabileceğiniz doğal ürünleri sizlerle paylaştık. İşte afrodizyak etkili o besinler…

avakado

AVOKADO

Son yıllarda çok sık duyduğumuz avokadonun cinsel güce etkisi pek bilinmiyor. Sperm kalitesini arttırmaya yardımcı olan avokado gün içerisinde tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor. Orta boy olarak tüketilen avakadonun sperm kalitesini artırdığı, testosteron üretimi yaptığı ve doğurganlık üzerinde etkili mineralleri etkilediği bilinmektedir. İçerisinde bulunan çinko ile DV’nin %9’unu sağlamaktadır.

Acı Biber

ACI BİBER



Yapılan araştırmalar sonucunda acı ve baharat tüketen erkeklerin tükürük yerinde daha fazla testestoron olduğu tespit edildi. Diyet ile birlikte alınan kapsaisin beyinde zevk merkezini uyardığı ve potansiyel olarak ruh halini iyileştirerek afrodizyak etkisi olduğu belirlendi.

Havuç

HAVUÇ

İnsan sağlığı için faydalı besinler arasında yer alan havuç geleneksel tıp yöntemlerinde de fazlasıyla kullanılıyor. Özellikle geçmişten günümüze kadar kullanılan alternatif tıp yöntemlerinde havucun kısırlık üzerinde etkisi olduğu söylenmektedir. Havuç sperm sayısını artırırken sperm hareketliliğini de sağlamaktadır.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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