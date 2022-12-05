Cinsel isteksizliğe neden olan bu sendrom kadınların korkulu rüyası







Cinsel İsteksizliğe Yol Açıyor







Kadınlarda görülen bir sendrom olan Vulvar Vesibulit Sendrom, kadın bireylerin cinsel ilişki sırasında ağrı çekmesine ve cinsel birleşimi gerçekleştirememesine yol açan bir cinsel sağlık problemidir. Vulvar vestibulit sendromun kesin tanısı uzman bir jinekolog tarafından gerçekleştirilen jinekolojik muayene ile konulabilmektedir. Nedeni kesin olarak bilinmeyen VVS, kronik vajinal akıntılar, mantar enfeksiyonları, kronik irritasyon yapıcı maddeler ve HPV enfeksiyonları ile ilişkilendirilmektedir.Bu sendromun tedavi edilmemesi durumunda kadın bireylerde cinsel ilişkiden soğuma, cinsel isteksizlik ve orgazm olamama gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır.Hafif düzeyde yaşanan vulvar vestibulit sendromunda cinsel ilişki zor da olsa gerçekleşmekte; ancak ilişki anında ağrı, acı, kasılma ve kimi durumlarda da kanamalar meydana gelmektedir. İleri düzeyde vulvar vestibuliti sendromu yaşayan kadın bireyler ise hiçbir şekilde cinsel ilişkiye girememektedir. Sendromdan dolayı ortaya çıkan kasılma cinsel birleşmeyi engellemektedir.