Cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanan Dani Alves'in yargılaması tutuklu devam edecek!













1 İLA 12 YIL ARASI HAPİS CEZASI ALABİLİR

20 Ocak'ta İspanya'nın Barselona kentinde cinsel saldırıdan tutuklanan futbolcu Dani Alves'in tutuksuz yargılanma talebi Barcelona mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme heyeti Brezilyalı futbolcu Alves'in kefaletsiz tutuklanma durumunun devam etmesi gerektiğine hükmetti. 30 Aralık 2022 akşamı Barselona'daki bir diskoda 23 yaşında olduğu söylenen bir kadına cinsel saldırı gerçekleştirdiği iddia edilen Alves, 20 Ocak günü Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra tutuklanarak gözaltına alındı. Yargıç tarafından belirlendiği üzere kefaletsiz olarak tutuklanarak cezaevine gönderildi.Üç kez polis ifadesini değiştiren ve sonunda söz konusu kadınla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf eden Alves, güvenlik gerekçesi ile 23 Ocak'ta Brains 1 Cezaevi'nden Brains 2 Cezaevi'ne nakledildi. 39 yaşındaki futbolcu ifadesinde ilişkide zorlama olmadığını iddia etse de savcılar, DNA testinin kendisini suçlu bulduğunu söylüyor. Mevcut İspanyol yasalarına göre Alves'in 1 ila 12 yıl hapis cezası alması bekleniyor.