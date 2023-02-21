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21 Şubat 2023 - 20:30

Cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanan Dani Alves'in yargılaması tutuklu devam edecek!

İspanya'da cinsel saldırı suçlamasından ilk olarak gözaltına alınan ve daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan futbol kariyerine son veren Dani Alves, tutuksuz yargılanmak istediğini talep etmişti. Mahkeme heyeti, Brezilyalı futbolcunun bu talebi reddetti.

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21 Şubat 2023 - 20:30
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Cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanan Dani Alves'in yargılaması tutuklu devam edecek!
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20 Ocak'ta İspanya'nın Barselona kentinde cinsel saldırıdan tutuklanan futbolcu Dani Alves'in tutuksuz yargılanma talebi Barcelona mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme heyeti Brezilyalı futbolcu Alves'in kefaletsiz tutuklanma durumunun devam etmesi gerektiğine hükmetti.

30 Aralık 2022 akşamı Barselona'daki bir diskoda 23 yaşında olduğu söylenen bir kadına cinsel saldırı gerçekleştirdiği iddia edilen Alves, 20 Ocak günü Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra tutuklanarak gözaltına alındı. Yargıç tarafından belirlendiği üzere kefaletsiz olarak tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanan Dani Alves

1 İLA 12 YIL ARASI HAPİS CEZASI ALABİLİR

Üç kez polis ifadesini değiştiren ve sonunda söz konusu kadınla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf eden Alves, güvenlik gerekçesi ile 23 Ocak'ta Brains 1 Cezaevi'nden Brains 2 Cezaevi'ne nakledildi. 39 yaşındaki futbolcu ifadesinde ilişkide zorlama olmadığını iddia etse de savcılar, DNA testinin kendisini suçlu bulduğunu söylüyor. Mevcut İspanyol yasalarına göre Alves'in 1 ila 12 yıl hapis cezası alması bekleniyor.

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