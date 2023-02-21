20 Ocak'ta İspanya'nın Barselona kentinde cinsel saldırıdan tutuklanan futbolcu Dani Alves'in tutuksuz yargılanma talebi Barcelona mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme heyeti Brezilyalı futbolcu Alves'in kefaletsiz tutuklanma durumunun devam etmesi gerektiğine hükmetti. 30 Aralık 2022 akşamı Barselona'daki bir diskoda 23 yaşında olduğu söylenen bir kadına cinsel saldırı gerçekleştirdiği iddia edilen Alves, 20 Ocak günü Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra tutuklanarak gözaltına alındı. Yargıç tarafından belirlendiği üzere kefaletsiz olarak tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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21 Şubat 2023 - 20:30
Cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanan Dani Alves'in yargılaması tutuklu devam edecek!
İspanya'da cinsel saldırı suçlamasından ilk olarak gözaltına alınan ve daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan futbol kariyerine son veren Dani Alves, tutuksuz yargılanmak istediğini talep etmişti. Mahkeme heyeti, Brezilyalı futbolcunun bu talebi reddetti.
SPOR
21 Şubat 2023 - 20:30