Cinsel saldırıdan yargılanan Musa Orhan, 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi!

Siirt'te 18 yaşında olan İpek Er isimli bir genç kıza tecavüz ettikten sonra onu intihara sürükleyerek ölümüne neden olmasından dolayı hakkında dava açılan ve yargılanan eski Uzman Çavuş Musa Orhan’ın karar duruşması yapıldı. Mahkeme heyeti hakkında düzenlenen iddianamede 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası isteminde bulunulan ve tutuksuz yargılanan sanık Orhan'a 10 yıl hapis cezası verdi.
Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuksuz olarak yargılanan sanık Musa Orhan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Sanık avukatının ve maktul İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatlarının da salonda hazır bulunduğu mahkemede savcı bir önceki duruşmada yaptığı mütaalasını tekrarladı ve avukatlarda mütalaaya ilişkin beyanlarını aktardı.
Avukatların beyanı sonrası kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildiğini duyurdu.
Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuksuz olarak yargılanan sanık Musa Orhan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Sanık avukatının ve maktul İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatlarının da salonda hazır bulunduğu mahkemede savcı bir önceki duruşmada yaptığı mütaalasını tekrarladı ve avukatlarda mütalaaya ilişkin beyanlarını aktardı.
Avukatların beyanı sonrası kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildiğini duyurdu.