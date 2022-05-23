Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ilişki esnasında veya temas olmaksızın, tükürük, kan, vajinal salgılar ve meni yoluyla bulaşabilir. İlk günlerde hastalığın cinsel yolla bulaşıp bulaşmadığı anlaşılamayabilir.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Nelerdir?

Günümüzde birçok cinsel yolla bulaşan hastalıklar bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şöyle sıralanmaktadır: HPV, bel soğukluğu, AIDS, hepatit B, trikomoniyaz gibi hastalıklar cinsel yolla bulaşan hastalıklardır. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar için birden fazla kişiyle birlikte olmak yani çok eşlilik doğrudan etki eder.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Belirtileri Nelerdir?

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar sırasında ortak belirtiler; kadınlarda vajinal akıntı, idrar yaparken yanma hissi, sık idrara çıkma, ishal ve mide bulantısı, aşırı terleme olmaktadır. Bu semptomların tümü erken teşhis ve tedavi edilmesi gereken cinsel yolla bulaşan hastalıkların belirtileridir. Ayrıca vajinal kaşıntı, ateş, cinsel ilişki sırasında ağrı, deri döküntüsü gibi belirtiler ilişkiden sonra da ortaya çıkabilir.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklardan Korunma Yolları Nelerdir?

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda korunmanın yolu tek eşlilik ve prezervatif kullanmaktır. Prezervatif cinsel ilişkiye başlarken takılmalıdır.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Tedavileri Nelerdir?

Cinsel yolla bulaşan mikrobun tedavisi, etken organizmaya göre değişir. Klamidya, bel soğukluğu ve frengi gibi bakteriyel enfeksiyonlar antibiyotiklerle tedavi edilir. Bu bakteriler için uygun antibiyotikler seçilerek hastalığı başarılı bir şekilde tedavi etmek mümkündür. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar için tedavinin önemli olduğu söylenebilir.

Alerji Testi

Alerji testi vücudun bilinen bir maddeye alerjik reaksiyon gösterip göstermediğini belirlemek için yapılır.

Alerji Testleri Neden Yapılır?

Kısa süreli genel kaşıntı ve şişlik ile seyreden ürtiker, yüzde ve gözlerde şişlik ile seyreden anjiyoödem veya hayatı tehdit eden alerjik şok durumunda, neden olan faktörü belirlemek için alerji testi uygulaması yapılır.

Alerji Testi Öncesi Bilinmesi Gerekenler

Bir alerji testi öncesi, dikkate alınması gereken birkaç öneri ve ilacı bırakmak gerekebilir.

Açlık veya tokluk testin üzerinde etki bırakmaz.

Antihistaminikler, öksürük ve soğuk şuruplar alerji testlerini engelledikleri için en az yedi gün kesilmelidir.

Buharların veya buharların solunması testi etkilemez.

Ateş düşürücüler ve analjezikler testi etkilememektedir.

Alerji Testi Ne Zaman Yapılır?

Alerji testi her yaş için uygun yapılmaktadır. Üç yaş üstünde daha net bilgili olduğu bilinmektedir.

Alerji Testi Fiyatları

Alerji testi fiyatları yapılan hastaneye göre değişmektedir. İstenilen rutin tahliller dışında fark fiyatı artmaktadır. Test öncesi bilgi almanız gerekmektedir.

Check Up Nedir?

Check up muayene, sağlıklı kişilerin mevcut sağlık durumlarını değerlendirmek ve olası hastalık risklerini araştırmak, hastalardaki hastalıkların durumunu ve seyrini belirlemek ve genel vücut kontrolünü sağlamak amacıyla yapılan periyodik sağlık kontrolleridir.

Sağlığı korumak düzenli check up kontrolleri ile insanların kendisine verdiği değerin belirtisidir. Sağlık için gereken değer paha biçilemeyecek kadar önemlidir.

Check Up Neleri Kapsar?

Check up uygulamalarında yaygın olarak kullanılan testler şunlardır:

Tıbbi muayene

Tam kan sayımı

Kan şekeri testi

Karaciğer ve böbrek fonksiyon testi

Kan lipid ve kolesterol testi

Endokrin testi

Vitaminler ve mineraller

İdrar testi

Stres testi

EKG (elektrokardiyogram)

Ultrason

Röntgen

Check Up Nasıl Yapılır?

Check up gününde uzman doktorlar ile ön görüşme yapılır. Tıp uzmanları, aldığınız ilaçlar, tıbbi veya cerrahi geçmişiniz hakkında size sorular soracaktır. Alerjiniz, yaşam tarzınız, alışkanlıklarınız, yaşınız ve cinsiyetiniz gibi bilgilere dayanarak uygulanacak taramanın içeriği hakkında sizi bilgilendirecektir.

Randevunuz için profesyonel laboratuvar teknisyenlerimiz sizi hemen numune alma odasına getirecek ve kontrol muayenesi için gerekli kan, idrar ve diğer numuneler alınacaktır.

Check Up Ne Kadar Sürer?

Süresi yapılan işlemlere göre değişiklik göstermektedir. Ne kadar çok tetkik olursa, o kadar uzun sürer ve eleme süreci sona erer. Ayrıca işlemlerin zamanlaması, kontrolün yapıldığı yer ile doğrudan ilişkilidir. Rutin check up bir gün içerisinde sonuçlanmaktadır.

Check up Neden Yaptırmalısınız?