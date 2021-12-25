Cinsellik müzesinde pozlar veren Merve Taşkın'a 5 ay hapis şoku!













Geçtiğimiz yıl Hollanda'nın Amsterdam şehrine giden fenomen Merve Taşkın, şehirde bulunan cinsellik müzesinde verdiği iç çamaşırlı fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden yayınlamıştı. Bu olay sonrası Çanakkale'ye geldiği sırada gözaltına alınan Taşkın hakkında dava açılmıştı.Birkaç yıl önce 'Artık bakire değilim' diye bir açıklama yapan ve günlerce adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, geçtiğimiz yılda Hollanda'ya doğum gününü kutlamak için gitmişti. Amsterdam kentine geçen ve buradaki cinsellik müzesinde iç çamaşırlarıyla çeşitli objelerle fotoğraf çektiren Taşkın, bu pozlarını daha sonra Instagram hesabı üzerinden paylaşmıştı.Olayı ardından 3 ay geçtikten sonra Çanakkale'de gözaltına alınan ve hakkında 'mühtehcenlik' suçu işlediği gerekçe gösterilerek dava açılan Merve Taşkın hakkında alınan mahkeme kararı açıklandı. Taşkın, mahkeme tarafından 6 ay hapis cezasına çarptırılırken alınan cezaya iyi hal indirimi uygulandı ve 5 aya indirildi.Aldığı hapis cezasına ilişkin bir açıklama yapan Merve Taşkın ise 5 yıl denetime tabi tutulacağını ve bu süreç içerisinde kasti ceza işlediği takdirde 5 aylığına cezaevine gönderileceğini, söyledi.