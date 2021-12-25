MAGAZİN
25 Aralık 2021 - 20:52

Cinsellik müzesinde pozlar veren Merve Taşkın'a 5 ay hapis şoku!

MAGAZİN
25 Aralık 2021 - 20:52
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Cinsellik müzesinde pozlar veren Merve Taşkın'a 5 ay hapis şoku!
Geçtiğimiz yıl Hollanda'nın Amsterdam şehrine giden fenomen Merve Taşkın, şehirde bulunan cinsellik müzesinde verdiği iç çamaşırlı fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden yayınlamıştı. Bu olay sonrası Çanakkale'ye geldiği sırada gözaltına alınan Taşkın hakkında dava açılmıştı.







Birkaç yıl önce 'Artık bakire değilim' diye bir açıklama yapan ve günlerce adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, geçtiğimiz yılda Hollanda'ya doğum gününü kutlamak için gitmişti. Amsterdam kentine geçen ve buradaki cinsellik müzesinde iç çamaşırlarıyla çeşitli objelerle fotoğraf çektiren Taşkın, bu pozlarını daha sonra Instagram hesabı üzerinden paylaşmıştı.


Olayı ardından 3 ay geçtikten sonra Çanakkale'de gözaltına alınan ve hakkında 'mühtehcenlik' suçu işlediği gerekçe gösterilerek dava açılan Merve Taşkın hakkında alınan mahkeme kararı açıklandı. Taşkın, mahkeme tarafından 6 ay hapis cezasına çarptırılırken alınan cezaya iyi hal indirimi uygulandı ve 5 aya indirildi. 


Aldığı hapis cezasına ilişkin bir açıklama yapan Merve Taşkın ise 5 yıl denetime tabi tutulacağını ve bu süreç içerisinde kasti ceza işlediği takdirde 5 aylığına cezaevine gönderileceğini, söyledi.
 
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
Simit yüzünden linç edilen Hülya Avşar sessizliğini bozdu!
Simit yüzünden linç edilen Hülya Avşar sessizliğini bozdu!
Merve Boloğur iş insanı sevgilisiyle yeni aşka yelken açtı!
Merve Boloğur iş insanı sevgilisiyle yeni aşka yelken açtı!
Son Haberler
Bursa'da yarısını köpeklerin yediği ceset bulundu!
Bursa'da yarısını köpeklerin yediği ceset bulundu!
Esenyurt'ta vahşet! İnternetten tanıştığı adam sonu oldu..
Esenyurt'ta vahşet! İnternetten tanıştığı adam sonu oldu..
Lig'de fırtınalar estiren Trabzonspor rekora imza atmak için sahaya çıkacak
Lig'de fırtınalar estiren Trabzonspor rekora imza atmak için sahaya...
MSB'de FETÖ temizliği! İhraç edilen asker sayısı açıklandı..
MSB'de FETÖ temizliği! İhraç edilen asker sayısı açıklandı..
MEB'ten tarihi adım! Mesleki eğitim stajına devlet katkısı..
MEB'ten tarihi adım! Mesleki eğitim stajına devlet katkısı..
Kaliteli Slazenger Erkek Sneakers Modelleri ile Rahatlığı Yaşayın
Kaliteli Slazenger Erkek Sneakers Modelleri ile Rahatlığı Yaşayın
Yasa çalışması tamam! Türkiye, kripto para çıkarmaya hazırlanıyor..
Yasa çalışması tamam! Türkiye, kripto para çıkarmaya hazırlanıyor..
3 çocuk annesi, 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
3 çocuk annesi, 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Partili Durmuş Yılmaz'a tehdit gibi yanıt!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Partili Durmuş Yılmaz'a tehdit gibi...
Memur-Sen'den hükümete zam çağrısı!
Memur-Sen'den hükümete zam çağrısı!