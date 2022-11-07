Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz iddialı paylaşımlara devam ediyor! Sütyeniyle poz veren Yılmaz'a beğeni yağdı







"BENİ RAHAT BIRAKIN"







SÜTYENİNİ SERGİLEDİ

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle adını duyuran oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirme operasyonundan sonra yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Adını, Meli Bendeli yapan oyuncu son olarak sütyenli pozunu sosyal medyada sergiledi.Cinsiyet değiştirdikten sonra bir programa katılan oyuncu, fantezi ürünü olmayı istemediğini söylemişti. Beni rahat bırakın diyen oyuncu, "Mesaj kutum korkunç, gördükçe boğuluyorum. Hayal kırıklığı... Lütfen sapıklıklarınızı uzaklarda yaşayın." sözleriyle herkese sitemde bulunmuştu.Cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdikten sonra sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan oyuncu, son olarak bralet sütyeni ile ayna karşısında poz verdi.