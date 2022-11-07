MAGAZİN
07 Kasım 2022 - 12:38

Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz iddialı paylaşımlara devam ediyor! Sütyeniyle poz veren Yılmaz'a beğeni yağdı

Çukur dizisiyle adını duyuran ve cinsiyet değiştiren oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, sosyal medyadan iddialı paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Son olarak sütyenli pozlarını yayınlayan oyuncu sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte, çok konuşulan o paylaşım...

MAGAZİN
07 Kasım 2022 - 12:38
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Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz iddialı paylaşımlara devam ediyor! Sütyeniyle poz veren Yılmaz'a beğeni yağdı


Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle adını duyuran oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirme operasyonundan sonra yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Adını, Meli Bendeli yapan oyuncu son olarak sütyenli pozunu sosyal medyada sergiledi.

"BENİ RAHAT BIRAKIN"

Cinsiyet değiştirdikten sonra bir programa katılan oyuncu, fantezi ürünü olmayı istemediğini söylemişti. Beni rahat bırakın diyen oyuncu, "Mesaj kutum korkunç, gördükçe boğuluyorum. Hayal kırıklığı... Lütfen sapıklıklarınızı uzaklarda yaşayın." sözleriyle herkese sitemde bulunmuştu.



 ahmet melih yılmaz

SÜTYENİNİ SERGİLEDİ

Cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdikten sonra sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan oyuncu, son olarak bralet sütyeni ile ayna karşısında poz verdi.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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