Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle adını duyuran oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirme operasyonundan sonra yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Adını, Meli Bendeli yapan oyuncu son olarak sütyenli pozunu sosyal medyada sergiledi.
MAGAZİN
07 Kasım 2022 - 12:38
Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz iddialı paylaşımlara devam ediyor! Sütyeniyle poz veren Yılmaz'a beğeni yağdı
Çukur dizisiyle adını duyuran ve cinsiyet değiştiren oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, sosyal medyadan iddialı paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Son olarak sütyenli pozlarını yayınlayan oyuncu sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte, çok konuşulan o paylaşım...
MAGAZİN
07 Kasım 2022 - 12:38
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