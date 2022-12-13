MAGAZİN
13 Aralık 2022 - 12:35

Cinsiyet değiştiren Timsah Celil'den sosyal medyada olay olan paylaşım

Timsah Celil adıyla tanınan Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirmişti…

MAGAZİN
13 Aralık 2022 - 12:35
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Cinsiyet değiştiren Timsah Celil’den sosyal medyada olay olan paylaşım


Başarılı oyuncu Ahmet Melih Yılmaz bir süre önce cinsiyet değiştirmiş ve uzun süre medyada konu olmuştu. Cinsiyet değişikliği sonrası mesleğini icra edemediğinden yakınan oyuncu sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya başladı. Yaptığı cesur paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiren oyuncunun son pozları yine çok konuşuldu. Ahmet Melih Yılmaz

Artık Meli Bendeli 

Bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi Çukur ile Timsah Celil karakteri ile adını duyuran başarılı oyuncu bir süre ekranlarda gözükmemişti. Daha sonra cinsiyet değiştirdiğini açıklayarak gündeme gelen başarılı oyuncu herkesi şoke etmişti. Geçirdiği operasyonlar sebebi ile iş bulamadığından yakınan oyuncu bir süredir sosyal medya hesabını daha aktif kullanmaya başladı. Yaptığı cesur paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiren oyuncu Meli Bendeli gelen tepkilere isyan etmiş ‘Rahat bırakın.’ Demişti. Son yaptığı paylaşımıyla yine gündem oldu. Yatakta verdiği cesur pozla olay oldu. Ahmet Melih Yılmaz



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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