Başarılı oyuncu Ahmet Melih Yılmaz bir süre önce cinsiyet değiştirmiş ve uzun süre medyada konu olmuştu. Cinsiyet değişikliği sonrası mesleğini icra edemediğinden yakınan oyuncu sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya başladı. Yaptığı cesur paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiren oyuncunun son pozları yine çok konuşuldu.
MAGAZİN
13 Aralık 2022 - 12:35
Cinsiyet değiştiren Timsah Celil'den sosyal medyada olay olan paylaşım
Timsah Celil adıyla tanınan Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirmişti…
MAGAZİN
13 Aralık 2022 - 12:35
EDİTÖR