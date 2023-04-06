Çipli kimlik kartı kullananlar dikkat! Az önce duyuruldu: 166 TL ödeme yapılması gerekecek







NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TABLO YAYINLANDI







Çipli kimlik kartı olan herkesi ilgilendiren önemli bir bilgilendirme yapıldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tabloya göre, bu yıl kimlik kartını kaybedenler ödeme yapmak zorunda kalacaklar. Türkiye'de milyonlarca vatandaşın kimlik kartı bulunması nedeniyle, vatandaşlar kimlik kartlarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmek istiyorlar. 2023 yılında T.C. kimlik kartı ücretleri de açıklandı. İşte detaylar...Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tabloya göre, çipli kimlik kartı başvuruları için belirlenmiş ücretler bulunuyor. Başvuru nedenine göre ücretler değişiklik gösteriyor. Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı, nüfus cüzdanı kaybı için düzenlenen kimlik kartı gibi durumlarda ücret 83 TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak kimlik kartını kaybeden vatandaşlar, yeniden çıkarmak için 166 TL ödeme yapmak zorundalar. Başvurular için öncelikle vergi dairesi müdürlüklerine veya anlaşmalı yerlere ücretlerin yatırılması gerekiyor. Ayrıca, 15 yaşından büyük olan vatandaşların parmak izi işlemleri için nüfus müdürlüklerinde işlemlerini yaptırmaları gerekiyor. 15 yaşından küçük çocukların kimlik kartı başvuruları ise velileri tarafından e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Kimlik kartı başvurularında belirlenmiş ücretler ve başvuru şartlarıyla ilgili bilgiler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tablo ile detaylı bir şekilde açıklanmış durumda. Başvuru nedenine göre değişiklik gösteren ücretlerin, vergi dairesi müdürlüklerine veya anlaşmalı yerlere yatırılması gerekiyor. Ayrıca, 15 yaşından büyük olan vatandaşlar, parmak izi işlemleri için nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Ancak, 15 yaşından küçük çocukların kimlik kartı başvuruları velileri tarafından e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlar, kimlik kartlarını kaybettiklerinde ise yeni kartlarını çıkarmak için 166 TL ücret ödemek zorunda kalacaklar.