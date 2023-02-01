Çipli kimlik kartı olana 2500 TL devlet desteği! 7'den 70'e herkes alabilecek







2500 TL DOĞALGAZ YARDIMI İÇİN AİLE BAKANLIĞI'DAN BAŞVURU ŞARTLARI







BAŞVURAN TÜM AİLELERE DESTEK SAĞLANACAK

BAŞVURU ŞARTLARI ŞU ŞEKİLDE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni kimlik kartı olan ve başvuru yapan tüm ailelere 2500 TL'ye kadar yardım ödemesi vereceğini açıkladı.Son bir yıl içindeki enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle, vatandaşların doğalgaz faturalarını ödemekte güçlük çektiği göz önünde bulunduruldu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişilere yardım ödemesi yapmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının aracılığını kullandı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni kimlik kartına sahip ve başvuru yapmış olan tüm ailelere maksimum 2500 TL tutarında doğalgaz desteği sağlayacak. Başvuru e-Devlet üzerinden yapılacak ve onaylanan vatandaşlar, doğalgaz faturalarıyla birlikte PTT'de ödeme alabilecek. Başvuruda yanınızda bulunması gereken belgeler arasında doğalgaz faturası da bulunmaktadır. Başvurular, hane gelir durumu ve hane içindeki kişi sayısı gibi faktörler de dikkate alınarak değerlendirilecektir. Doğalgaz desteği miktarı, minimum 900 TL ile maksimum 2500 TL arasında belirlenmiştir.Başvurularını tamamlamak isteyen vatandaşların şu şartları taşımaları gerekiyor; T.C vatandaşı olmak, doğalgaz abonesi olmak, doğalgaz arzı olan ikametgahta bulunmak, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından hak şahini olmak, e-devlet üzerinden başvuru yapmak. Aile Bakanlığı'nın doğalgaz desteği ödemeleri, 2500 TL'ye kadar yardım ödemesi yaparak ihtiyaç sahibi herkese devletin sağladığı sosyal yardım ödemesi şeklinde gerçekleşiyor. Vatandaşlar, yeni kimlik kartıyla e-Devlet üzerinden başvuru yaparak anında 2500 TL destek hesaplarına yatırılabilecek. Bu yardımdan yararlanmak için yeni kimlik kartı çıkarmış olmak gerekiyor. Ayrıca başvuru yapılırken doğalgaz faturası da yanınızda olması gerekiyor. E-Devlet üzerinden T.C kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak ve doğru bilgilerle doldurulan başvuru formunu tamamlayarak başvurunuzu yapabilirsiniz.