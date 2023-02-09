Çipli kimlik kartı olana bu bankadan tam 40.000 TL nakit desteği!

Denizbank üzerinden başvuru yaparak ihtiyaç kredisi kullanan tüm vatandaşlara yeni bir kredi kampanyası başlatılacağı ve başvuran tüm vatandaşlara gelir belgesi olmadan ödeme yapılacağı açıklandı. Yeni kimlik sahibi olan herkes, başvuruda bulunarak bankanın kredi kampanyasına katılabilir. Acil bir ihtiyacınız varsa Denizbank, başvuru şartlarını tutarlı bir şekilde karşılamanız koşuluyla acil ihtiyaçlarınızı karşılamak için jenerik kredi kampanyası başlatmıştır. Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanan kişilerin yeterli banka kredisi olması durumunda işlem aynı gün içerisinde uygun faiz oranı ile tamamlanacaktır.
Deniz Bank'tan kredi başvurusu
39000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılan vatandaşların 36 ay taksit tablosu yapıp banka kredi durumlarına göre kredi çekeceği söyleniyor. Deniz Bank'ın başlattığı bu kredi kampanyasına banka kredi puanı 1400 ve üzeri olan vatandaşlar cep telefonlarından SMS göndererek katılabilirler. Cebimde Kredi kampanyasına katılabilecek olan Denizbank aracılığıyla ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlardan bu kampanyada gönderilen mesajla birlikte TC kimlik numarası da istenecek. Kredi sonuçları 5 dakika içinde size bildirilecektir. SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan tüm vatandaşlar, TC kimlik numaralarını ve doğum tarihlerini girerek 32 80'e bu mesajı gönderebilirler. 32 80'e gönderilen bir mesaj, cebinizdeki kredi kampanyamız ile hızlı kredi ödemeleri yapmanızı sağlar.