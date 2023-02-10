Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapan tüm vatandaşlar için yeni bir kredi kampanyası başlatılacağı ve başvuran tüm vatandaşlara gelir belgesi olmadan ödeme yapılacağı açıklandı. Yeni kimlik sahibi olan herkes, başvuruda bulunarak bankanın kredi kampanyasına katılabilir. Acil bir ihtiyacınız varsa Denizbank, başvuru şartlarını tutarlı bir şekilde karşılamanız koşuluyla acil ihtiyaçlarınızı karşılamak için jenerik kredi kampanyası başlatmıştır. Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanan kişilerin banka kredi notu doğru ise işlemleri aynı gün içerisinde uygun faiz oranı ile tamamlanmaktadır.
Kredi
10 Şubat 2023 - 20:54
Çipli kimlik kartı olana bu bankadan tam 40.000 TL nakit desteği!
Denizbank, yeni başlattığı kampanyada kredi değerliliğine göre 39000 TL'nin nakit olarak ödeneceğini ve GELİR belgesi olmadan ödeme yapılacağını duyurdu.
Kredi
10 Şubat 2023 - 20:54