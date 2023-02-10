Kredi
10 Şubat 2023 - 20:54

Çipli kimlik kartı olana bu bankadan tam 40.000 TL nakit desteği!

Denizbank, yeni başlattığı kampanyada kredi değerliliğine göre 39000 TL'nin nakit olarak ödeneceğini ve GELİR belgesi olmadan ödeme yapılacağını duyurdu.

Kredi
10 Şubat 2023 - 20:54
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Çipli kimlik kartı olana bu bankadan tam 40.000 TL nakit desteği!


Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapan tüm vatandaşlar için yeni bir kredi kampanyası başlatılacağı ve başvuran tüm vatandaşlara gelir belgesi olmadan ödeme yapılacağı açıklandı. Yeni kimlik sahibi olan herkes, başvuruda bulunarak bankanın kredi kampanyasına katılabilir. Acil bir ihtiyacınız varsa Denizbank, başvuru şartlarını tutarlı bir şekilde karşılamanız koşuluyla acil ihtiyaçlarınızı karşılamak için jenerik kredi kampanyası başlatmıştır.

 Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanan kişilerin banka kredi notu doğru ise işlemleri aynı gün içerisinde uygun faiz oranı ile tamamlanmaktadır.



denizbanl

DENİZBANK KREDİ BAŞVURUSU

39000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılan vatandaşların 36 ay taksit tablosu yapıp banka kredi durumlarına göre kredi çekeceği söyleniyor. Deniz Bank'ın başlattığı bu kredi kampanyasına banka kredi puanı 1400 ve üzeri olan vatandaşlar cep telefonlarından SMS göndererek katılabilirler.

 Cebimde Kredi kampanyasına katılabilecek olan Denizbank aracılığıyla ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlardan bu kampanyada gönderilen mesajla birlikte TC kimlik numarası da istenecek. Kredi sonuçları 5 dakika içinde size bildirilecektir. SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan tüm vatandaşlar, TC kimlik numaralarını ve doğum tarihlerini girerek 32 80'e bu mesajı gönderebilirler. 32 80'e gönderilen bir mesaj, cebinizdeki kredi kampanyamız ile hızlı kredi ödemeleri yapmanızı sağlar.

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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