Cırcır böceği nedir, neden sürekli öter? Cırcır böceği hakkında merak edilenler







Cırcır böceği nedir?







Ağustos Böceği olarak da bilinen Cırcır böceği, yüksek sesi ve sürekli ötmesiyle bilinen bir canlıdır. Pek çok kişi tarafından sesi nedeniyle sevilmeyen Cırcır böceğinin neden sürekli öttüğü de merak konusu olmuştur. İnsanlar Cırcır böceğinin neden sürekli öttüğünü araştırmaktadır. İşte Cırcır böceği hakkında merak edilenler…Cırcır böceği, Gryllidae familyasında bulunan bir böcektir. Yuvarlak başlı ve parlak siyah renkli bir böcektir. Uzun antenleri bulunan Cırcır böceklerinin kanatları da vardır ve 2 cm boyunda olurlar. Geceleri ortaya çıkan Cırcır böcekleri gündüzleriyse toprağın altında kazdıkları çukurda yaşarlar.Cırcır böceklerinin erkek olanları, kanatlarını birbirine sürterek ses çıkarır ve böylece dişilerini etkilemeye çalışırlar. Cırcır böceği ön bacaklarında bulunan uzantılar sayesinde duyar. Cırcır böceğinin vücudunun arka kısmında bulunan antenleri kıllarla kaplıdır. Arka bacakları ile zıplayabilen Cırcır böcekleri çorak arazilerde yaşarlar. Genellikle çorak topraklarda yaşasalar da bazı türleri sürü halinde yaşar ve çalılık alanlarda ya da ağaç tepelerinde bulunur. Cırcır böcekleri eski zamanlarda kafese konulur ve böyle satılırdı. Cırcır böceği hepçildir. Hem hayvansal gıdalarla hem de bitkisel gıdalarla yaşar. İlkbaharda ortaya çıkan Cırcır böceği, Haziran ayının sonuna kadar görünür. Geceleri ortaya çıkan Cırcır böceği, yüksek ses çıkararak öter. Dişi Cırcır böceği yumurtalarını toprağa bırakır ve Cırcır böceği larvaları kışın toprak altında büyür. Yetişkinliğe ulaşana kadar 8 ila 11 kez deri değiştiren Cırcır böcekleri, çiftleştikten sonra ölür. Cırcır böceğinin alt familyalarında; Eneopterinae, Gryllinae, Mogoplistinae, Myrmecophilinae, Nemobiinae, Oecanthinae, Pentacentrinae ve Trigonidiinae türleri bulunur.