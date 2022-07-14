YAŞAM
14 Temmuz 2022 - 16:29

Cırcır böceği nedir, neden sürekli öter? Cırcır böceği hakkında merak edilenler

Ağustos Böceği olarak da bilinen Cırcır böcekleri sürekli öten bir böcektir. Birçok kişi Cırcır böceklerinin sesinden rahatsız olmakta ve bu böceklerin neden sürekli öttüğünü merak etmektedir. Peki, Cırcır böcekleri neden hep öter? İşte Cırcır Böcekleri hakkında merak edilenler…

YAŞAM
14 Temmuz 2022 - 16:29
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Cırcır böceği nedir, neden sürekli öter? Cırcır böceği hakkında merak edilenler


Ağustos Böceği olarak da bilinen Cırcır böceği, yüksek sesi ve sürekli ötmesiyle bilinen bir canlıdır. Pek çok kişi tarafından sesi nedeniyle sevilmeyen Cırcır böceğinin neden sürekli öttüğü de merak konusu olmuştur. İnsanlar Cırcır böceğinin neden sürekli öttüğünü araştırmaktadır. İşte Cırcır böceği hakkında merak edilenler…

Cırcır böceği nedir?

Cırcır böceği, Gryllidae familyasında bulunan bir böcektir. Yuvarlak başlı ve parlak siyah renkli bir böcektir. Uzun antenleri bulunan Cırcır böceklerinin kanatları da vardır ve 2 cm boyunda olurlar. Geceleri ortaya çıkan Cırcır böcekleri gündüzleriyse toprağın altında kazdıkları çukurda yaşarlar.



Cırcır Böceği

Cırcır böceklerinin erkek olanları, kanatlarını birbirine sürterek ses çıkarır ve böylece dişilerini etkilemeye çalışırlar. Cırcır böceği ön bacaklarında bulunan uzantılar sayesinde duyar. Cırcır böceğinin vücudunun arka kısmında bulunan antenleri kıllarla kaplıdır. Arka bacakları ile zıplayabilen Cırcır böcekleri çorak arazilerde yaşarlar. Genellikle çorak topraklarda yaşasalar da bazı türleri sürü halinde yaşar ve çalılık alanlarda ya da ağaç tepelerinde bulunur. Cırcır böcekleri eski zamanlarda kafese konulur ve böyle satılırdı.

Cırcır böceği hepçildir. Hem hayvansal gıdalarla hem de bitkisel gıdalarla yaşar. İlkbaharda ortaya çıkan Cırcır böceği, Haziran ayının sonuna kadar görünür. Geceleri ortaya çıkan Cırcır böceği, yüksek ses çıkararak öter. Dişi Cırcır böceği yumurtalarını toprağa bırakır ve Cırcır böceği larvaları kışın toprak altında büyür. Yetişkinliğe ulaşana kadar 8 ila 11 kez deri değiştiren Cırcır böcekleri, çiftleştikten sonra ölür.

Cırcır böceğinin alt familyalarında; Eneopterinae, Gryllinae, Mogoplistinae, Myrmecophilinae, Nemobiinae, Oecanthinae, Pentacentrinae ve Trigonidiinae türleri bulunur.

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
İlginizi Çekebilir
Yorgun mermi ne anlama geliyor? Yorgun mermi ne demek? Yorgun mermi anlamı ve tehlikesi
Yorgun mermi ne anlama geliyor? Yorgun mermi ne demek? Yorgun mermi anlamı ve tehlikesi
Faziletlerle dolu İhlas Suresinin anlamı nedir? İhlas Suresi nasıl okunur? İhlas Suresi hakkında merak edilenler
Faziletlerle dolu İhlas Suresinin anlamı nedir? İhlas Suresi nasıl okunur? İhlas Suresi hakkında merak edilenler
Son Haberler
Maltepe Dragos'ta çıkan yangın söndürüldü mü? Maltepe'de çıkan yangın halkı korkuttu!
Maltepe Dragos'ta çıkan yangın söndürüldü mü? Maltepe'de çıkan...
ATV Ana Haber sunucusu kimdir? ATV Ana Haber canlı nasıl izlenir? 14 Temmuz ATV Ana Haber canlı izleme linki
ATV Ana Haber sunucusu kimdir? ATV Ana Haber canlı nasıl izlenir? 14...
Havva Öztel'in şarkısı çıktı mı? Havva Öztel şarkısıyla sosyal medyayı salladı! Havva Öztel'e en büyük destek şarkıcı kızından geldi
Havva Öztel'in şarkısı çıktı mı? Havva Öztel şarkısıyla sosyal...
ING Bank’tan yeni kredi fırsatı! İş dünyasına büyük destek geliyor! Başvuru detayları belli oldu
ING Bank’tan yeni kredi fırsatı! İş dünyasına büyük destek geliyor!...
Dünyada en kalabalık şehirler hangileri? 2022 dünyanın en kalabalık şehirleri listesi belli oldu
Dünyada en kalabalık şehirler hangileri? 2022 dünyanın en kalabalık...
Çeşme'de yangın mı çıktı? Çeşme yangınını kim çıkardı? Çeşme yangınında son durum
Çeşme'de yangın mı çıktı? Çeşme yangınını kim çıkardı?...
Yorgun mermi ne anlama geliyor? Yorgun mermi ne demek? Yorgun mermi anlamı ve tehlikesi
Yorgun mermi ne anlama geliyor? Yorgun mermi ne demek? Yorgun mermi anlamı...
Mine Tugay paylaştığı fotoğraflardaki güzelliğiyle yine herkesi kendine hayran bıraktı!
Mine Tugay paylaştığı fotoğraflardaki güzelliğiyle yine herkesi...
EPDK'dan yeni açıklama: Elektrik ve doğalgaz faturalarındaki 35 milyon dolar yükü kalktı! Faturalar artık fazla gelmeyecek
EPDK'dan yeni açıklama: Elektrik ve doğalgaz faturalarındaki 35 milyon...
Zamlı emekli maaşları yattı mı? Ne zaman hesaplara yatırılacak? Zamlı emekli maaşı tarihleri belli oldu
Zamlı emekli maaşları yattı mı? Ne zaman hesaplara yatırılacak?...
Amazon’un ilk Türk filmi için kadro belli oldu! Murat Boz ve Burcu Özberk partner oluyor
Amazon’un ilk Türk filmi için kadro belli oldu! Murat Boz ve Burcu...
Didem Soydan'dan olay yaratan paylaşım! Bu defa yeşil bikinisiyle büyüledi!
Didem Soydan'dan olay yaratan paylaşım! Bu defa yeşil bikinisiyle büyüledi!
Mesut Özil'in yeni takımı belli oldu! Başakşehir ile imzalar atılacak
Mesut Özil'in yeni takımı belli oldu! Başakşehir ile imzalar atılacak
Muğla'nın Datça bölgesinde çıkan yangın yürekleri ağıza getirdi! Datça'da çıkan yangında son durum ne? Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü mü?
Muğla'nın Datça bölgesinde çıkan yangın yürekleri ağıza getirdi!...
Eda Taşpınar paylaşımları ile olay yaratıyor! Sosyetik güzelin sevgilisi ile yaptığı paylaşım gündeme bomba gibi düştü...
Eda Taşpınar paylaşımları ile olay yaratıyor! Sosyetik güzelin...