Ciro Immobile'den Galatasaray sözleri! Taraftarlar dört gözle takip etti













Lazio'nun İtalyan forveti Ciro İmmobile, Lazio'nun Galatasaray ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını değerlendirdi. Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Vallecano, Villareal, Adana Demirspor, Lazio ve Toulouse olmak üzere tam beş tane hazırlık maçı oynadı.Bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde eden Aslan, lige hazır bir görüntü verdi. Galatasaray'ın Antalya kampındaki hazırlık maçlarından olan Lazio'nun golcü oyuncusu Ciro Immobile Galatasaray ile oynanan maç hakkında değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray ile daha önce oynadığını hatırlatan İtalyan golcü, Galatasaray'ın enerjik ve kaliteli gençleri elinde barındırdıklarını ifade etti.Türkiye'nin önemli bir futbol ülkesi olduğunu belirten 32'lik forvet, Avrupa kupalarına hem takım hem de milli takım olarak katılan bir ülke olduğunu belirtti. Immobile kariyerinde Juventus, Siena, Grosseto, Pescara, Genoa, Torino, Dortmund, Sevilla formaları da giydi. Kariyerinde 527 maça çıkan İtalyan oyuncu bu maçlarda, 311 kez ağları sarsarken, 72 kez de gol pası verdi. Kariyerinde 67 sarı kart gören futbolcu 4 tane de kırmızı kart gördü.