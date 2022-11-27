Yemek Tarifleri
27 Kasım 2022 - 05:19

Çıtır çıtır el açması sanılan börek! Çayın yanında tam bir lezzet bombası! Bu böreğin sırrı sosunda

Çıtır börekler herkesin sofralarında yer alırken bu tarif herkesi mest etti. Yiyenlerin el açması sandığı bu tarif internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Yiyenlerin bir tabak daha istediği bu börek çıtırtısıyla tüm mahalleye sesini duyurdu. İşte, çıtır börek tarifi haberimizde

Yemek Tarifleri
27 Kasım 2022 - 05:19
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Çıtır çıtır el açması sanılan börek! Çayın yanında tam bir lezzet bombası! Bu böreğin sırrı sosunda


Kahvaltı sofralarının yanı sıra akşam yemeklerinde de sofrada yer alması gereken çıtır börek tarifini siz değerli okurlarımız için paylaştık. Hazırlanışı oldukça kolay tarif çıtır börek yiyenleri kendine hayran bıraktı. İnternet üzerinden araştırılan çıtır börek yapılışı ve püf noktası haberimizde

ÇITIR BÖREK MALZEMELERİ

4 adet yufka



Sosu için;

4 yemek kaşığı un

1 su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

1 yemek kaşığı sirke

İç harcı için;

4-5 adet patates

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber, pul biber

Üzeri için:

Yumurta sarısı

Çörek otu

TARİF

Patatesler haşlandıktan sonra bir kaba alınarak çatal yardımıyla ezilir. Bir tavaya doğranmış soğanlar alınır ve yağ ile beraber kavrulur. Soğanların üzerine salça eklenerek kavrulmaya devam edilir ve patateslerle beraber birleştirilir. Bir kase içerisinde un, sıvıyağ, eritilmiş tereyağ ve sirke konulur.

Tezgahın üzerine yufka serilir ve ortadan ikiye kesilir. Bir tarafına hazırlanan karışım sürülür uç kenarlar katlanır. Yufkanın ucuna patates harcı koyulur ve sarılır. Yufkalar bitene kadar bu işlem devam eder tepsiye dizilen böreklerin üzerine son kez yumurta sarısı sürülerek 180 derecelik önceden ısıtılmış fırına verilir. Pişen börekler fırından çıkarılarak servis edilir. Afiyet olsun.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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