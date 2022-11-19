Çıtır çıtır patateslerin sırrı çözüldü! Bu yöntem ile sizde çıtır çıtır patatesler elde edebilirsiniz







İŞİN SIRRI SİRKEDE SAKLI





PARÇALANMASINA ENGEL OLUYOR







PİŞİRİLEN ISI OLDUKÇA ÖNEMLİDİR





KIZARTMA AŞAMASINDA BUNLARA DİKKAT EDİNİZ

Farklı çeşitlerde sofraları süsleyen patates birçok farklı yöntem ile pişirilmektedir. Ancak kızartılan çıtır çıtır patateslerin sofradaki yeri çok farklıdır. Patates kızartmak için herkes tarafından uygulanan farklı yöntemler bulunmaktadır. Ancak ünlü şef Millie Simpson, patates çıtır farklı bir yöntem paylaştı. İşte çıtır çıtır patateslerin sırrı…Tuz sebzeleri kaynatırken suyu eklenmesi gereken temel bileşen arasında yer almaktadır. Ancak bu durum ünlü şef Millie'ye göre gerekli olan bir durum değildir. Mükemmel bir patates kızartması elde etmek için en önemli noktanın beyaz sirke olduğunu açıklayan Millie, çiğ patatesleri kaynatma aşamasında suya 1 çorba kaşığı beyaz sirke eklemenin yeterli olacağını belirtti.Bu yöntem patateslerin parçalanmasını önlerken daha puf puf bir görüntü sağlanmasına neden oluyor. Aynı zamanda doğru patates seçimi de oldukça önemlidir.Doğru patates tercihleri ile istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz.Patatesleri haşlamaya başlamadan önce fırınınızı 240 dereceye ayarlamanız gerekiyor. Patates için gevreklik ve kabarıklık dengesi oldukça önemli bir yere sahiptir. Fırın ısınma aşamasındayken soyduğunuz patatesleri 50 mm'ye 50 mm'lik parçalar olarak kesiniz. Büyük bir tencere içerisine koyduğunuz soğuk suyun içerisine 1 çorba kaşığı sirke ekleyiniz. Kaynama aşamasındaki suyu yavaş yavaş kaynatmanız da önemli bir noktadır. Yavaş ısıda spudları yumuşayana kadar pişirmeniz gerekiyor. Patatesli kavurma aşamasına geçmeden önce kurumaya bırakmanız gerekiyor. Kaynama aşamasından sonra yapacağınız adımların oldukça önemli olduğunu belirten Millie, başarının sırrı olduğunu vurguladı. Sudan çıkarılan patateslerin yağlı kağıt üzerine alınarak buharla kurutulması gerekiyor. Patatesler kururken derin bir kızartma tepsisi içerisine 200 gram yağ koyarak fırına koyunuz.Patateslerinizi yavaş yavaş kızgın yağın içerisinde gezdiriniz. Altın rengi ve her tarafı gevrek olana kadar 40 dakika kadar kızartmanız gerekiyor. Patatesleri iki ya da üç kez çevirmeniz yeterli olacaktır. Yağdan çıkarılan patateslerin tuz ve baharatlarla buluşturulması gerekiyor.