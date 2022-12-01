Çıtır hamur ve elmanın uyumuna bayılacaksınız! Elmalı strudel 5 sohbetlerinin vazgeçilmezi olacak







ELMALI STRUDEL MALZEMELERİ NELERDİR?











ELMALI STRUDEL NASIL YAPILIR?

Avusturya mutfağına özgü bir tatlı olarak karşımıza Elmalı strudel, kat kat ve çıtır hamuruyla midenizi şenlendiriyor. Çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında olan elmalı strudelin yapımı da oldukça basit. İşte en lezzetli elmalı strudel tarifi…4 adet milföy3 adet elma 3 çay kaşığı tarçın 1 adet yumurta sarısı 1 yemek kaşığı zeytinyağı 3 yemek kaşığı esmer şeker Üzeri için: Pudra şekeri İsteğe göre dondurmaKabukları soyulmuş ve rendelenmiş elmaları tarçın zeytinyağı ve şekerle birlikte pişiriniz. Rengi koyulaşan ve kıvam alan elmaları ocaktan indirdikten sonra bir kenarda soğumasını bekleyin. Kare şeklindeki milföy hamurlarını yağlı kağıt serili tepsiye üzerine yerleştiriniz. Hamurların içerisine elmalı karışımı ekledikten sonra rulo şeklinde Sarın. Çıktığınız yumurta sarılarını üzerine sürdükten sonra 170 derecelik fırında 20-25 dakika kadar pişiriniz. Hamurun üstü pembeleşinceye kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. İsteyen kişiler hamurları üzerine pudra şekeri dökebilir. Elmalı strudelin yanına koyacağınız bir top dondurma ile lezzetin tadını çıkarın. Afiyet olsun...