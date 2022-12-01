Yemek Tarifleri
01 Aralık 2022 - 17:08

Çıtır hamur ve elmanın uyumuna bayılacaksınız! Elmalı strudel 5 sohbetlerinin vazgeçilmezi olacak

Çıtır çıtır bir lezzet arayışı içerisinde olanlar buraya! Bu tarif tam da size göre. Elmalı strudel ile lezzetin keyfine varacaksınız. Vişneli portakallı ya da kayısıda gibi çeşitleri de bulunan strudel artık vazgeçilmeziniz oluyor.İşte en lezzetli elmalı strudel tarifi…

Yemek Tarifleri
01 Aralık 2022 - 17:08
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Çıtır hamur ve elmanın uyumuna bayılacaksınız! Elmalı strudel 5 sohbetlerinin vazgeçilmezi olacak


Avusturya mutfağına özgü bir tatlı olarak karşımıza Elmalı strudel, kat kat ve çıtır hamuruyla midenizi şenlendiriyor. Çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında olan elmalı strudelin yapımı da oldukça basit. İşte en lezzetli elmalı strudel tarifi…

ELMALI STRUDEL MALZEMELERİ NELERDİR?

4 adet milföy



3 adet elma

3 çay kaşığı tarçın

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yemek kaşığı esmer şeker

Üzeri için:

Pudra şekeri

İsteğe göre dondurma

elmalı strudel tarifi

ELMALI STRUDEL NASIL YAPILIR?

Kabukları soyulmuş ve rendelenmiş elmaları tarçın zeytinyağı ve şekerle birlikte pişiriniz.

Rengi koyulaşan ve kıvam alan elmaları ocaktan indirdikten sonra bir kenarda soğumasını bekleyin.

Kare şeklindeki milföy hamurlarını yağlı kağıt serili tepsiye üzerine yerleştiriniz.

Hamurların içerisine elmalı karışımı ekledikten sonra rulo şeklinde Sarın.

Çıktığınız yumurta sarılarını üzerine sürdükten sonra 170 derecelik fırında 20-25 dakika kadar pişiriniz. Hamurun üstü pembeleşinceye kadar pişirmeniz yeterli olacaktır.

İsteyen kişiler hamurları üzerine pudra şekeri dökebilir.

Elmalı strudelin yanına koyacağınız bir top dondurma ile lezzetin tadını çıkarın.

Afiyet olsun...

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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