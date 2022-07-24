YAŞAM
24 Temmuz 2022 - 00:20

Civanmert'in ne demek, anlamı nedir? Civanmert ismi Kuran'da geçiyor mu? TDK'ya göre Civanmert isminin anlamı

İsimlerin anlamlarını araştıranlar Civanmert isminin ne demek olduğunu ve ne anlama geldiğini merak ediyorlar. Civanmert adının aynı zamanda Kuran'da geçip geçmediği de sorgulanırken TDK'da Civanmert isminin anlamı için ne yazıldığı da araştırılıyor.

YAŞAM
24 Temmuz 2022 - 00:20
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Civanmert'in ne demek, anlamı nedir? Civanmert ismi Kuran'da geçiyor mu? TDK'ya göre Civanmert isminin anlamı


Çocuklarına isim koymak için anlamını merak edenler veya bir diziden, filmden veya herhangi bir yerden duyduktan sonra ismin anlamını merak edenler, hemen arama motorlarından araştırmalarına başlıyorlar. Bu kapsamda anlamı en çok merak edilen isimlerin arasında ise Civanmert ismi geliyor.

Civanmert'in ne demek, anlamı nedir?

Civanmert ismi, erkek çocuklarına verilen bir isim olmakla birlikte cömert, eli açık kimseler anlamını taşımaktadır. Civanmert isminin çok fazla anlamı da vardır. Bunlardan bazıları;



* Özü sözü bir

* Yüce gönüllü

* Yürekli

* Yiğit

* Cömert

* Eli açık kimse şeklinde sıralanır.

Civanmert'in ne demek, anlamı nedir

TDK'ya göre Civanmert isminin anlamı

Türk Dil Kurumu'na (TDK) Civanmert isminin anlamı 'Mert yaradılışlı, yüce gönüllü, yiğit' şeklinde ifade edilmiştir.

Civanmert ismi aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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