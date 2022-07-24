Civanmert'in ne demek, anlamı nedir? Civanmert ismi Kuran'da geçiyor mu? TDK'ya göre Civanmert isminin anlamı







Civanmert'in ne demek, anlamı nedir?







TDK'ya göre Civanmert isminin anlamı

Çocuklarına isim koymak için anlamını merak edenler veya bir diziden, filmden veya herhangi bir yerden duyduktan sonra ismin anlamını merak edenler, hemen arama motorlarından araştırmalarına başlıyorlar. Bu kapsamda anlamı en çok merak edilen isimlerin arasında ise Civanmert ismi geliyor.Civanmert ismi, erkek çocuklarına verilen bir isim olmakla birlikte cömert, eli açık kimseler anlamını taşımaktadır. Civanmert isminin çok fazla anlamı da vardır. Bunlardan bazıları;* Özü sözü bir * Yüce gönüllü * Yürekli * Yiğit * Cömert * Eli açık kimse şeklinde sıralanır.Türk Dil Kurumu'na (TDK) Civanmert isminin anlamı 'Mert yaradılışlı, yüce gönüllü, yiğit' şeklinde ifade edilmiştir. Civanmert ismi aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.