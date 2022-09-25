Kocaköy ilçesinde bir çoban hayvanlarını otlatırken rastladığı yılanla oynadı. Çılgın çoban, yılanla oynadığı vakit “şampiyon, zalim, zındık, kafir” cümleler kullanması komik diyaloglara sahne oldu. O anlar, bir başka çoban tarafından cep telefonuyla çekildi. iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.
GÜNDEM
25 Eylül 2022 - 10:13
Çoban önce yılanla oynadı, sonra yaşam alanına bıraktı
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde bir çoban, yakaladığı yılanla önce oynadı, sonra yaşam alanına bıraktı. Çobanın komik diyalogları ise cep telefonuyla kaydedildi.
GÜNDEM
25 Eylül 2022 - 10:13
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