Çobanlar şokta: 12 gündür daire çizerek yürüyen koyun sürüsünün sırrı çözülemedi!

Çin'in Baotou kentinden gelen bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu. Çiftlikte çekilen ve sosyal medyada dolaşan bir videoda, koyun sürüsünün 12 gün boyunca hiç durmadan daire çizdiği gösteriliyor. İlk olarak 4 Kasım'da daireler çizmeye başladığı söylenen hayvan, 12 gün boyunca aktif kalarak başta çobanlar olmak üzere herkesi şok etti. Kısa sürede milyonlarca kişinin gördüğü görüntüde koyunların neden 12 gün boyunca daireler çizdiği konusunda mantığa dayalı herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle olayın gizemini koruduğu ve koyunların neden döndüğü sırrının saklı kaldığı konuşuluyor.
SADECE 13 NUMARALI AĞILDA OLAN KOYUNLAR DÖNÜYOR!
Sürekli dönen koyunların bulundukları çiftlikte 34 ağıl var. Diğer bölmelerde hepsi normaldi, ancak yalnızca 13. bölmedeki koyunların bu şekilde davrandığı bildirildi. Miao olarak adlandırılan bir koyun sürüsüne sahip olan bir kadın, yerel basına şaşkına döndüğünü söyledi. Koyunun neden böyle davrandığını bilmediğini ve yüzlerinde ürkütücü bir ifade olduğunu anlattı.