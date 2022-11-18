DÜNYA
18 Kasım 2022 - 10:44

Çobanlar şokta: 12 gündür daire çizerek yürüyen koyun sürüsünün sırrı çözülemedi!

Çin çiftliklerinde çekilen fotoğraflar sosyal medyada popüler oldu. Resim, tam 12 gün boyunca bir daire içinde koşan bir koyun sürüsünü gösteriyor.

DÜNYA
18 Kasım 2022 - 10:44
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Çobanlar şokta: 12 gündür daire çizerek yürüyen koyun sürüsünün sırrı çözülemedi!


Çin'in Baotou kentinden gelen bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu. Çiftlikte çekilen ve sosyal medyada dolaşan bir videoda, koyun sürüsünün 12 gün boyunca hiç durmadan daire çizdiği gösteriliyor. İlk olarak 4 Kasım'da daireler çizmeye başladığı söylenen hayvan, 12 gün boyunca aktif kalarak başta çobanlar olmak üzere herkesi şok etti.

Kısa sürede milyonlarca kişinin gördüğü görüntüde koyunların neden 12 gün boyunca daireler çizdiği konusunda mantığa dayalı herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle olayın gizemini koruduğu ve koyunların neden döndüğü sırrının saklı kaldığı konuşuluyor.

SADECE 13 NUMARALI AĞILDA OLAN KOYUNLAR DÖNÜYOR!

12 gündür daire çizerek yürüyen koyun sürüsü



Sürekli dönen koyunların bulundukları çiftlikte 34 ağıl var. Diğer bölmelerde hepsi normaldi, ancak yalnızca 13. bölmedeki koyunların bu şekilde davrandığı bildirildi.

 Miao olarak adlandırılan bir koyun sürüsüne sahip olan bir kadın, yerel basına şaşkına döndüğünü söyledi. Koyunun neden böyle davrandığını bilmediğini ve yüzlerinde ürkütücü bir ifade olduğunu anlattı.

HASTALIK MI NEDEN OLDU?

CCTV görüntüleri, bir daire şeklinde dizilmiş yüzlerce koyunu gösteriyor. Diğer koyunlar çemberin ortasında duruyor. Bazıları sonunda sürüye katılıp geri dönerken, diğerleri ortada kalmaya devam ediyor.

Görüntüler ortaya çıktıktan sonra durumu değerlendiren uzman isimler bazı hayvanlarda oryantasyon kaybetme durumunun ortaya çıkabileceğini ve bunun sonucunda ise daire çzierek ilerlemesine neden olan bir hastalık olabileceğini söylediler. Tıpta listeriosis olarak bilinen hastalığın koyunlarda garip davranışlara neden olduğu bulunmuştur.

Koyunlardaki bu davranışın kesin nedeni bilinmemekle birlikte, listeriosis adı verilen bakteriyel bir hastalıkla enfekte olduklarına inanılmaktadır. Bunun bozuk yiyeceklerden kaynaklandığı da söylenmektedir.

Diğer taraftan sosyal medyada olaya "mistik bir gücün" neden olduğunu bile iddia edenler oldu.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Kadınları dövdüler ve ateş açtılar
Kadınları dövdüler ve ateş açtılar
Çalışanları ofise almıyor!
Çalışanları ofise almıyor!
Mutfakta tadilat başlatan çift 295 yıllık gizli hazineyi keşfetti!
Mutfakta tadilat başlatan çift 295 yıllık gizli hazineyi keşfetti!
Hindistan Çin'i geride mi bırakıyor?
Hindistan Çin'i geride mi bırakıyor?
Kolombiya fosil kaynaklarından vaz mı geçiyor?
Kolombiya fosil kaynaklarından vaz mı geçiyor?
Elon Musk: Beğenmiyorsanız ayrılın!
Elon Musk: Beğenmiyorsanız ayrılın!
Son Haberler
Arka Sokaklar dizisi final mi yapıyor?
Arka Sokaklar dizisi final mi yapıyor?
O banka duyuru yaptı: Telefonundan giriş yapandan 1 yıl tek kuruş almayacak! Sınırlı sayıda kişi için
O banka duyuru yaptı: Telefonundan giriş yapandan 1 yıl tek kuruş...
Mimarlar yükselecek sulara karşı su üzerinde bir yaşam hazırlığında
Mimarlar yükselecek sulara karşı su üzerinde bir yaşam hazırlığında
Çılgın Sayısal Loto kime çıktı? 180 milyonluk büyük ikramiye nereye, hangi ile çıktı?
Çılgın Sayısal Loto kime çıktı? 180 milyonluk büyük ikramiye...
Kadınları dövdüler ve ateş açtılar
Kadınları dövdüler ve ateş açtılar
Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’un başı Müge Anlı’yla belada!
Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’un başı Müge Anlı’yla belada!...
Dünya Kupası H Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022
Dünya Kupası H Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu...
Ten Hag beni prove etti!
Ten Hag beni prove etti!
Kimlik numarasının sonu 2, 4, 6, 8 olanlar: Bakanlık 1.150 TL'yi hesabınıza yatırdı PTT'den Bakın
Kimlik numarasının sonu 2, 4, 6, 8 olanlar: Bakanlık 1.150 TL'yi hesabınıza...
Google o beklenen özelliği devreye aldı
Google o beklenen özelliği devreye aldı
Tarkan - Son Durak şarkısı ne zaman çıkacak? Tarkan - Son Durak sözleri
Tarkan - Son Durak şarkısı ne zaman çıkacak? Tarkan - Son Durak sözleri
Perşembe sabahı soluğu A101'de alın kalmaz! Çay, un, peynir fiyatları yarıya inecek!
Perşembe sabahı soluğu A101'de alın kalmaz! Çay, un, peynir fiyatları...
Acun Ilıcalı’dan Şok Karar! O isim Survivor 2023 kadrosunda!
Acun Ilıcalı’dan Şok Karar! O isim Survivor 2023 kadrosunda!
Galatasaray Villarreal maçı ne zaman? Galatasaray Rayo Vallecano maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maç takvimi
Galatasaray Villarreal maçı ne zaman? Galatasaray Rayo Vallecano maçı...
Fenerbahçe Villarreal maçı ne zaman? Fenerbahçe Rayo Vallecano maçı ne zaman? Fenerbahçe hazırlık maç takvimi
Fenerbahçe Villarreal maçı ne zaman? Fenerbahçe Rayo Vallecano maçı...