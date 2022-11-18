Çobanlar şokta: 12 gündür daire çizerek yürüyen koyun sürüsünün sırrı çözülemedi!







SADECE 13 NUMARALI AĞILDA OLAN KOYUNLAR DÖNÜYOR!











HASTALIK MI NEDEN OLDU?

Çin'in Baotou kentinden gelen bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu. Çiftlikte çekilen ve sosyal medyada dolaşan bir videoda, koyun sürüsünün 12 gün boyunca hiç durmadan daire çizdiği gösteriliyor. İlk olarak 4 Kasım'da daireler çizmeye başladığı söylenen hayvan, 12 gün boyunca aktif kalarak başta çobanlar olmak üzere herkesi şok etti. Kısa sürede milyonlarca kişinin gördüğü görüntüde koyunların neden 12 gün boyunca daireler çizdiği konusunda mantığa dayalı herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle olayın gizemini koruduğu ve koyunların neden döndüğü sırrının saklı kaldığı konuşuluyor.Sürekli dönen koyunların bulundukları çiftlikte 34 ağıl var. Diğer bölmelerde hepsi normaldi, ancak yalnızca 13. bölmedeki koyunların bu şekilde davrandığı bildirildi. Miao olarak adlandırılan bir koyun sürüsüne sahip olan bir kadın, yerel basına şaşkına döndüğünü söyledi. Koyunun neden böyle davrandığını bilmediğini ve yüzlerinde ürkütücü bir ifade olduğunu anlattı.CCTV görüntüleri, bir daire şeklinde dizilmiş yüzlerce koyunu gösteriyor. Diğer koyunlar çemberin ortasında duruyor. Bazıları sonunda sürüye katılıp geri dönerken, diğerleri ortada kalmaya devam ediyor. Görüntüler ortaya çıktıktan sonra durumu değerlendiren uzman isimler bazı hayvanlarda oryantasyon kaybetme durumunun ortaya çıkabileceğini ve bunun sonucunda ise daire çzierek ilerlemesine neden olan bir hastalık olabileceğini söylediler. Tıpta listeriosis olarak bilinen hastalığın koyunlarda garip davranışlara neden olduğu bulunmuştur. Koyunlardaki bu davranışın kesin nedeni bilinmemekle birlikte, listeriosis adı verilen bakteriyel bir hastalıkla enfekte olduklarına inanılmaktadır. Bunun bozuk yiyeceklerden kaynaklandığı da söylenmektedir. Diğer taraftan sosyal medyada olaya "mistik bir gücün" neden olduğunu bile iddia edenler oldu.